Ok arrivato: Jorginho torna in Serie A, affare a zero

L’ex di Verona, Napoli e Chelsea potrebbe tornare a giocare in Italia: ecco le squadre che pensano a lui per la prossima stagione.

Jorginho ha 33 anni e in queste settimane sta facendo delle valutazioni importanti per il suo futuro. Il contratto con l’Arsenal scadrà a fine giugno 2025 ed è molto probabile che non ci sia il rinnovo per un altro anno.

In questa stagione il centrocampista italo-brasiliano ha collezionato 20 presenze e un gol. 8 volte è partito titolare tra Premier League e Champions League, mentre le altre 4 partite dall’inizio le ha fatte in FA Cup e Carabao Cup. Non è un elemento indispensabile per l’allenatore Mikel Arteta, che ha altre preferenze nel reparto mediano e che probabilmente punta a un nuovo colpo in entrata per il mercato estivo.

Calciomercato, Jorginho tra Italia e Brasile: le ultime notizie

Se dovesse maturare il divorzio dall’Arsenal, sarà interessante capire quale sarà la prossima tappa della carriera dell’ex di Hellas Verona, Napoli e Chelsea. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte pressing da parte del Flamengo, che vorrebbe portarlo in Brasile. Alcune fonti parlano di pre-accordo già raggiunto per la prossima estate.

Il Flamengo ha tentato di prendere subito Jorginho, però l’Arsenal ha rifiutato l’offerta ed è improbabile che lasci partire nei prossimi giorni, dato che in Premier League (e non solo) non c’è più la possibilità di fare acquisti. Non potendolo rimpiazzare, i Gunners lo terranno fino a fine stagione.

Oltre al Flamengo, nei giorni scorsi anche la Fiorentina si è fatta avanti per il centrocampista. Non ci sono stati sviluppi concreti, anche se il club viola rimane in agguato, così come la Lazio. Da capire se i rumors che danno per fatto il passaggio al Flamengo dal 1° luglio corrispondano alla verità oppure se esista ancora la possibilità di un ritorno in Italia.

La sensazione è che Jorginho sia più attratto da un’esperienza diversa, avendo già giocato in Serie A e avendo un legame forte con il Napoli. Probabilmente non gli interessa neppure tornare nel campionato italiano con una maglia diversa. Magari qualche squadra ci proverà lo stesso a convincerlo, però il ritorno nel Paese in cui è nato appare la prima scelta.

Il Flamengo è una squadra forte e recentemente ha riportato in Brasile un calciatore come Danilo, reduce da anni alla Juventus e finito pure nel mirino del Napoli. Altre vecchie conoscenze della Serie A nella squadra di Rio de Janeiro sono Matias Vina (ex Roma), Alex Sandro (ex Juve), Erick Pulgar (ex Bologna e Fiorentina), Gerson (ex Roma e Fiorentina), Pedro (ex Fiorentina).