Scambio Milan-Fiorentina, è già tutto pronto per l’estate

Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti ma le squadre sono al lavoro per cercare di impostare già le operazioni in vista dell’estate.

Il Milan è stato uno dei club maggiormente attivi nella sessione di trattative appena conclusa con i rossoneri che hanno mosso diverse pedine sia in entrata che in uscita.

Zlatan Ibrahimovic non vuole fermarsi qui e, insieme al resto della dirigenza rossonera, è al lavoro per cercare di migliorare la rosa del club in vista della prossima estate. Le intenzioni del Milan appaiono ben chiare con i dirigenti che hanno già stilato un piano in vista della fine del campionato. Una possibile operazione della società rossonera sarà con la Fiorentina con la quale potrebbe essere messo in piedi uno scambio di cartellini a titolo definitivo che andrebbe ad accontentare entrambi i club.

Calciomercato Milan, scambio con la Fiorentina: operazione già impostata

Milan e Fiorentina potrebbero chiudere in estate lo scambio dei cartellini di Yacine Adli e Riccardo Sottil. Il centrocampista francese è passato in prestito con diritto di riscatto ai viola in estate mentre l’esterno si è aggregato ai rossoneri con la stessa formula durante le ultime ore del mercato invernale.

Il centrocampista francese classe 2000 ha conquistato totalmente Raffaele Palladino che vuole tenerlo a Firenze in ottica futura considerandolo uno dei perni del proprio centrocampo. La Fiorentina può riscattare il cartellino di Adli per una somma intorno ai 12 milioni di euro, mentre il Milan potrà trattenere Sottil versandone circa 10 nelle casse della società toscana.

Le due società potrebbero quindi chiudere uno scambio a titolo definitivo con un piccolo conguaglio economico in favore del Milan andando ad accontentare i propri allenatori che hanno fortemente voluto i due calciatori nelle proprie squadre. Molto dipenderà da quello che sarà il rendimento di Sottil con la maglia rossonera ma Conceicao era alla ricerca di un esterno in grado di giocare sia in un 4-4-2 che in un 4-3-3 con il classe 1999 che potrebbe rivelarsi molto prezioso in questa seconda parte di campionato.

Le due società si sono date appuntamento al termine del campionato per parlare della situazione dei due calciatori con il Milan che dovrà fare i conti con diversi giocatori in prestito con diritto di riscatto che potrebbero essere trattenuti dagli altri club. Oltre Adli il Milan dovrà capire infatti quale sarà il destino di Pobega e Kalulu, passati rispettivamente a Bologna e Juventus nella sessione di mercato estiva.