Schumacher, è arrivata la rivelazione inaspettata: cambia tutto

Un annuncio che i fan attendevano da tempo e che riguarda Michael Schumacher: uno dei suoi grandi amici ha finalmente parlato

Michael Schumacher rimane un’icona, un simbolo indelebile nel mondo dei motori. Il tedesco, da diversi anni a questa parte, vive però una vita molto diversa da quella che ha caratterizzato la sua straordinaria carriera. Ad oltre undici anni dall’incidente di Meribel, delle sue condizioni di salute non si sa praticamente nulla.

Era il 29 dicembre 2013 quando, in vacanza in montagna con la sua famiglia, Michael cadde dagli sci battendo violentemente la testa contro una roccia nascosta dalla neve. Un dramma inatteso che lasciò per mesi col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Il coma, la lentissima ripresa: il tutto senza mai fornire informazioni di alcuna sorta riguardo alle sue condizioni. E da allora il mondo dello sport si chiede come stia il ‘Kaiser’, un sette volte campione del mondo ancora oggi amatissimo dai ferraristi e non solo.

Lo scorso settembre sua figlia Gina Maria è convolata a nozze e pare che anche il papà – la cosa non ha trovato conferma alcuna – fosse presente alla cerimonia nella blindatissima villa di Maiorca di proprietà della famiglia Schumacher. In pochi, pochissimi nel corso di questi anni hanno avuto il privilegio di potergli fare visita, di vederlo di persona, di sapere effettivamente quale sia il suo stato di salute. Uno di questi è Jean Todt, ex capo della Ferrari che ha lasciato come Michael un marchio indelebile in quel di Maranello.

La rivelazione di Jean Todt: “Vedo spesso Michael”

E nonostante i rapporti con la Ferrari non si siano chiusi nel migliori dei modi, Todt mantiene stretto a sé il legame con la ‘Rossa’: 14 titoli vinti, di cui 5 proprio da Schumi. Un rapporto ancor più speciale quello tra il francese e il sette volte campione del mondo.

“Michael è un fratello, un amico, un’altra cosa”, ha rivelato Todt ai microfoni di ‘Repubblica‘ in occasione di una recente intervista. Al centro di tutto il legame meraviglioso che, ancora oggi, c’è tra lui e Schumacher. Qualcosa che va ben oltre il lavoro in pista. “Alcuni piloti hanno scritto nella storia qualcosa di particolare, Michael è sicuramente tra questi. Nonostante sembrava arrogante era molto timido, si proteggeva. Mi ha insegnato l’umiltà“.

Parole forti quelle di Jean Todt che ha poi rivelato: “Vedo Michael e i suoi regolarmente, con grande affetto. Michael è parte della mia vita che oggi è molto lontana dalla Formula 1. Il nostro legame va oltre i trascorsi di lavoro”. Jean Todt, che oggi ha 78 anni ed è inviato speciale per l’Onu per la sicurezza stradale, è stato tra i privilegiati a mantenere contatti costanti con Michael nel corso degli anni. Nonostante la tragedia, nonostante un incidente infame che quasi ci ha portato via uno dei piloti più forti della storia. Nonostante tutto.