Abraham al Milan: Roma e Milan d’accordo, l’annuncio dei giallorossi

Ecco le parole che non sembrano non lasciare dubbi sul futuro dell’attaccante inglese: il punto della situazione vista dell’estate

Nella serata dell’esordio con la maglia del Milan di Santiago Gimenez, Tammy Abraham, per la prima volta in stagione, ha realizzato una doppietta. Una doppietta da vero centravanti, con due assist al bacio di Theo Hernandez. Gol che chiaramente hanno fatto tanto rumore, visto che sono arrivati contro la squadra, che di fatto, è ancora proprietaria del suo cartellino.

La volontà della Roma, così come quella di Abraham, è chiara da tempo: le parti vogliono separarsi e a prescindere dall’acquisto da parte dei rossonero, ciò avverrà . Il club capitolino, chiaramente spinge affinché il giocatore resti al Milan, per non avere un problema da oltre 4 milioni di euro netti a stagione tra le mani.

Le possibilità che Abraham continui ad indossare anche la maglia del Milan non sembrano poche, sentendo le parole in conferenza stampa di Claudio Ranieri, che oggi si è espresso così in merito ad un possibile ritorno dell’attaccante inglese: “Credo che già sia stato stretto un contratto di onore tra Roma e Milan. Era uno dei giocatori che prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare quella quota per operare“.

Milan-Roma, patto per Abraham?

Capiremo presto se questo ‘patto’ verrà rispettato o se il Milan non acquisterà Abraham. L’arrivo di Santi Gimenez pare escludere l’inglese: difficile trattenere un calciatore che guadagna quasi il doppio rispetto al titolare. Il numero novanta non sta facendo male. Per restare, però, servirebbe rinunciare a buona parte del suo attuale stipendio. Con un contratto in linea con quello dell’attaccante messicano tutto sarebbe diverso”.

Abraham come detto difficilmente resterà alla Roma, qualora tornasse. L’inglese non sembra rientrare nei parametri giallorossi un po’ come gli ultimi acquisti, importanti, di Juventus: “Tutti noi volevamo Kolo Muani, ma non potevamo prenderlo. E’ più facile criticare che fare. Siamo tutti bravi a prendere Walker, ma non potevamo sforare e a causa di Ryan non potevamo prendere un altro extra comunitario. Stiamo navigando in una tempesta ma siamo solidi, perché i Friedkin sono solidi. Io do l’ok tra tutti i calciatori che mi hanno fatto vedere, non è venuto nessuno che non volevo”. Ha affermato Ranieri.  Ricordiamo che in ballo sull’asse Milano-Roma, c’è anche il futuro di Alexis Saelemaekers, che i giallorossi vorrebbero tenere