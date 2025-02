Colpaccio Milan dal Barcellona: la decisione è stata già presa

C’è un grande colpo nel mirino in casa Milan con i rossoneri che guardano in casa Barcellona in vista della prossima stagione.

Dopo un mercato invernale scoppiettante, il Milan non ha intenzione di fermarsi e guarda già con interesse alla prossima estate quando proseguirà la rivoluzione della rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

L’apporto dei nuovi arrivi in casa Milan si è già notato in occasione della vittoria dei rossoneri in Coppa Italia sulla Roma con Joao Felix che, imbeccato da Santiago Gimenez, ha chiuso di fatto la partita mettendo a segno la rete della tranquillità. Il Milan ha tutta l’intenzione di proseguire con il lavoro di rivoluzione dell’organico in vista della prossima estate ed ha già in mente quali mosse mettere in atto. L’ultimo nome sulla lista di Ibrahimovic e Moncada porta ad un calciatore del Barcellona che appare in uscita dai catalani.

Calciomercato Milan, colpo in arrivo dal Barcellona: tutto pronto per l’estate

Il Milan ha messo nel mirino Ferran Torres. Secondo quanto affermato da Ekrem Konur su X, i rossoneri farebbero parte di una lista di squadre pronte ad assicurarsi il cartellino dello spagnolo in vista della prossima sessione di calciomercato.

Sulle tracce del giocatore del Barcellona ci sarebbero anche Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund. L’ex giocatore del Manchester City sta trovando poco spazio alla corte di Flick e potrebbe rappresentare uno dei colpi più importanti di mercato in vista della prossima estate. Il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui qualora non si dovesse trovare la quadra con il Chelsea per la permanenza di Joao Felix in rossonero.

Ferran Torres vorrebbe maggiore spazio a Barcellona ma la presenza di Raphinha e Lamine Yamal ha ridotto e non poco lo spazio per il classe 2000 che spesso si è dovuto accomodare in panchina. Il Barcellona, tra l’altro, guarda proprio in casa Milan per andare a rinforzare ulteriormente quel ruolo mettendo nel mirino Rafael Leao. Un affare che potrebbe portare ad uno scambio di cartellini con un conguaglio a favore dei rossoneri.

Il destino di Joao Felix sarà strettamente legato alla trattativa per Ferran Torres. Arrivato da pochi giorni a Milanello, il portoghese ha già conquistato tutti con Sergio Conceicao che lo ha fortemente voluto in rossonero e chiederà uno sforzo alla società per provare a tenerlo anche in vista della prossima stagione. Se il classe 1999 dovesse restare ancora a Milanello, sarebbe difficile immaginare l’arrivo di un nuovo esterno d’attacco.