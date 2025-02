Galliani ha strappato una promessa a Ibra: pronto l’affare per l’estate

Tra Monza e Milan potrebbero esserci nuovi dialoghi di mercato in vista della prossima stagione: uno appare già un po’ scontato.

Nell’ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato si sono verificate due operazioni tra Milan e Monza. In rossonero è approdato Warren Bondo, mentre Kevin Zeroli si è trasferito in Brianza.

Per il centrocampista francese si è trattato di un’operazione a titolo definitivo da 10 milioni di euro più bonus. Ha voluto fortemente questo trasferimento, che avrebbe potuto fare già quattro-cinque anni fa quando giocava nel Nancy e poi non si concretizzò. Il Monza non voleva cederlo e inizialmente lo valutava 18-20 milioni, però Adriano Galliani ha assecondato la volontà del giocatore e fatto un favore al suo ex club.

Il dirigente brianzolo ha lavorato per 31 anni al Milan e il legame è rimasto molto forte. Dopo che Zlatan Ibrahimovic lo ha chiamato e dopo aver saputo anche il desiderio di Bondo stesso, la trattativa è stata rapida.

Milan-Monza: nuovo accordo di mercato

Il francese era un titolare del Monza, quindi è una perdita abbastanza importante per la squadra di Salvatore Bocchetti, ultima nella classifica della Serie A. Ma proprio dal Milan è arrivato un altro centrocampista, Zeroli.

Il 20enne prodotto del settore giovanile rossonero ha accolto con entusiasmo la possibilità di mettersi alla prova in una realtà del massimo campionato italiano. Al Milan non aveva spazio e la soluzione migliore era quella di trasferirsi altrove per cercare di avere un minutaggio maggiore e fare esperienza. Giocare in Serie A lo può aiutare a crescere. Chiaramente bisognerà vedere se Salvatore Bocchetti lo riterrà pronto in tempi brevi oppure se attenderà un po’ di tempo prima di dargli un’occasione.

In questa stagione Zeroli ha collezionato 17 presenze in Serie C con il Milan Futuro e solamente una con la Prima Squadra. In questi anni ha fatto di vedere di essere un centrocampista con del buon potenziale, però adesso è nel “calcio vero” e deve cercare di farsi strada. È giovane e quindi serve dargli del tempo, evitando pressioni inutili e bocciature premature ai primi errori.

È andato a Monza con la formula del prestito secco, quindi senza un diritto di riscatto a favore del club brianzolo. Nel caso in cui dovesse ben figurare in maglia biancorossa, non è escluso che Galliani possa chiedere di rinnovare il prestito per un altro anno. I rapporti tra lui e il Milan sono ottimi, questo può favorire l’eventuale operazione.