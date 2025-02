Il Milan ha una nuova stella, ha conquistato tutti: in estate sarà in prima squadra

Non solo Camarda, Torriani e Liberali: il Milan ha un’altra stella nel proprio vivaio, San Siro lo sta già aspettando

Negli ultimi anni il Milan ha tirato fuori dal vivaio giovani di ottimo livello. Ignazio Abate è stato uno degli artefici negli scorsi anni con il raggiungimento di traguardi importanti come, lo scorso anno, la finale di Youth League. Sotto la sua guida tantissimi ragazzi hanno avuto una grande crescita, fino a diventare la base del Milan Futuro, la squadra U 23 istituita lo scorso giugno. In Lega Pro, come si poteva ampiamente immaginare, il gruppo sta facendo grande fatica: con gli innesti di gennaio si spera in una sterzata.

Procede bene, invece, il cammino della Primavera sotto la guida di Federico Guidi, un vero e proprio maestro, capace negli anni di contribuire in maniera forte sullo sviluppo dei talenti. Ed è anche grazie alle sue direttive che stiamo assistendo alla nascita di una potenziale futura stella del Milan: si tratta di Christian Comotto, centrocampista che, a 16 anni, è una colonna portante della squadra Primavera e che si sta togliendo un bel po’ di soddisfazioni in questa stagione.

Del giovanissimo Comotto (figlio dell’ex calciatore Gianluca e di Marianna Mecacci, l’agente che lavora a stretto contatto con Giuseppe Riso e grande protagonista nell’affare Tonali-Newcastle) si parla benissimo da diverso tempo ma in questa stagione è in pianta stabile in Primavera (dopo gli esordi lo scorso anno con Abate) e si sta prendendo le luci della ribalta. Il Milan di recente gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista: ed è un contratto importante fino a giugno 2027, con la prospettiva di un passaggio in prima squadra nel più breve tempo possibile.

A proposito di Tonali: in molti rivedono in lui un po’ di quelle caratteristiche, la voglia di lottare su ogni pallone ma anche la qualità per mettere ordine in mezzo al campo. Intensità, forza e corsa sono però le sue caratteristiche migliori e sono queste a renderlo uno dei migliori prospetti del vivaio rossonero.

🔴⚫️🇮🇹 AC Milan have reached an agreement over new deal for 16 year old talent Christian Comotto.

The contract will be valid until June 2027, Comotto will be part of Primavera team next season; he was among youngest players ever to play in Youth League with debut at 15. pic.twitter.com/9X5SWv6hxZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024