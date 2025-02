La doppia cessione è certa: il Milan vuole 35 milioni per la coppia

Il club rossonero a fine stagione vuole cedere altri giocatori non ritenuti centrali per il progetto: ecco di chi si tratta.

Nella recente sessione inverale del calciomercato il Milan è stato un grande protagonista, con cinque cessioni e altrettanti arrivi. Una mini-rivoluzione necessaria per provare a cambiare il corso di una stagione che soprattutto in campionato è deludente.

La squadra rossonera occupa l’ottavo posto della classifica della Serie A e ha 7 punti di distacco dalla zona Champions League. Deve recuperare anche la partita contro il Bologna, al momento davanti di 2 punti. Intanto deve pensare a battere l’Empoli nella prossima giornata, poi ci sarà l’andata dello spareggio Champions contro il Feyenoord. Appuntamenti da non fallire assolutamente.

Mercato Milan, doppio addio sicuro in estate

I prossimi mesi saranno fondamentali sia per raggiungere gli obiettivi sportivi prestabili sia per capire su chi puntare nella prossima stagione. In tanti sono sotto esame e sono chiamati a mettere in campo prestazioni convincenti per evitare la cessione.

Due calciatori che sembrano destinati a lasciare Milanello sono Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, entrambi considerati cedibili già nell’ultimo calciomercato estivo. L’ex Chelsea non è partito perché alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, quindi non sono arrivate offerte concrete. Per quanto concerne il nigeriano, invece, c’è stato un tentativo reale del Fulham: il poco tempo a disposizione per chiudere l’affare ha impedito la cessione.

Il Milan spera che ambedue riescano a dare un buon contributo nei prossimi mesi, ma potrebbero avere un destino già abbastanza segnato. Se dovessero arrivare 15 milioni per Loftus-Cheek e almeno 20 per Chukwueze, i trasferimenti probabilmente si concretizzerebbero. In questi mesi non hanno dimostrato di essere indispensabili per la squadra, però possono comunque essere delle risorse utili in determinate situazioni.

RLC ha forza fisica e nella scorsa stagione ha dimostrato una buona abilità negli inserimenti in area avversaria, caratteristica che lo ha aiutato ad arrivare a quota 10 gol stagionali. Se sta bene fisicamente e gli vengono affidati compiti in linea con le sue qualità, potrebbe dare una mano al Milan.

L’ex Villarreal è un esterno destro veloce e che cerca spesso di saltare l’avversario in dribbling. A volte esagera e sbaglia, ma a partita in corso potrebbe servire in determinate situazioni. È anche uno che sa trovarsi lo spazio per calciare, pur dovendo migliorare in termini di precisione e potenza delle conclusioni.