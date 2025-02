Nome nuovo per il mercato del Milan: in estate assalto alla stella rossoblu

Una stella del Cagliari ha colpito le big italiane e fra queste c’è anche il Milan: può diventare un obiettivo per l’estate

Il Milan ha chiuso un calciomercato di gennaio da assoluto protagonista. Acquisti che hanno letteralmente infiammato San Siro nella serata di mercoledì contro la Roma in Coppa Italia. In particolar modo, è stato Joao Felix a prendersi la scena con un ingresso da assoluto campione: in poco più di mezz’ora, il portoghese ha dato un assaggio delle sue incredibili qualità tecniche, che lo hanno anche portato a segnare subito il primo gol – su assist di Santiago Gimenez, anche lui entrato benissimo.

Ora è fondamentale cavalcare quest’onda di entusiasmo per mettere in fila un po’ di risultati utili consecutivi per la rimonta Champions League. E, a proposito, ci sono gli ottavi da conquistare contro il Feyenoord. Sarà un febbraio di fuoco per la squadra di Sergio Conceicao, che giocherà per tutto il mese ogni tre giorni. Ed è qui che assume ancor più importanza il calciomercato fatto. La società ha fatto sicuramente un buon lavoro e adesso si prenderà del tempo per riflettere sulle prossime mosse, in attesa dei risultati in campo e, soprattutto, dei possibili cambiamenti nel management.

Dal Cagliari al Milan, i rossoneri seguono il super talento

Intanto però sono già stati individuati dei possibili obiettivi e fra questi c’è un ragazzo che si sta mettendo in luce quest’anno in Sardegna. Fra le sorprese più interessanti di questo campionato c’è Mattia Felici, centrocampista del Cagliari, che ha fatto benissimo, tra l’altro, anche contro il Milan di recente a San Siro. Si tratta di un esterno di grande qualità, che può muoversi sia a sinistra che a destra, in attacco o a centrocampo.

Classe 2001, è arrivato soltanto lo scorso anno in Serie A e sta subito sfruttando l’occasione. Per il Cagliari trattenerlo in estate sarà molto difficile perché si sono già attivate le antenne delle grandi squadre italiane e non solo. Il Milan è fra queste: la società rossonera, a differenza degli anni scorsi, sembra particolarmente interessata ad inserire giocatori italiani, possibilmente di talento, in rosa, così da risolvere il problema liste.

Riccardo Sottil è un esempio e l’idea di puntare forte su Samuele Ricci in estate ne è un’altra. In questa italianizzazione del Milan potrebbe rientrare anche Felici, che potrebbe aiutare la squadra a migliorare il livello di qualità e offrire nuove opzioni all’allenatore. Che, ci auguriamo, sarà ancora Sergio Conceicao.