Simeone lo scippa al Milan: se ne va in estate

Proseguirà in estate la rivoluzione avviata a gennaio dal Milan. Simeone ha messo nel mirino un rossonero: possibile la cessione all’Atletico.

Ha avviato una vera e propria rivoluzione il Milan nel corso della sessione invernale del mercato. Il club, da una parte, ha accolto top player del calibro di Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix più un giovane di belle speranze come Warren Bondo. Dall’altra, ha salutato una serie di elementi ritenuti non imprescindibili da Sergio Conceicao. La lista, in particolare, contiene i nomi di Ismael Bennacer, Alvaro Morata, Noah Okafor e Davide Calabria. Un restyling profondo, destinato a proseguire in estate.

Sono infatti diversi gli elementi dell’attuale gruppo che, salvo sorprese, al termine dell’attuale stagione saluteranno la compagnia per trasferirsi altrove. Già certa, in tal senso, la partenza di Luka Jovic, scivolato indietro nelle gerarchie ed in scadenza tra 5 mesi. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, nelle scorse settimane, aveva tentato di piazzarlo al Torino o al Monza tuttavia entrambe le trattative sono saltate a causa dei netti “no” espressi dall’ex Fiorentina, poco attratto dall’idea di trasferirsi tra le fila granata e brianzole.

Il 27enne serbo, di conseguenza, rimarrà fino a giugno per poi andare via a parametro zero. Lo stesso discorso vale per Alessandro Florenzi, mai sceso in campo finora per colpa del grave infortunio rimediato ad agosto. Il rinnovo dell’attaccante e del terzino destro non rientra nei piani della dirigenza, intenzionata a sostituirli prendendo rinforzi maggiormente congeniali allo stile di gioco praticato da Conceicao. Possibile, inoltre, la cessione di Malick Thiaw alla luce delle numerose manifestazioni d’interesse pervenute di recente.

Mercato Milan, un rossonero verso la cessione: lo vuole Simeone

Per il 23enne tedesco a gennaio si erano fatte avanti due big della Premier League: si tratta del Newcastle e dell’Aston Villa, che hanno tentato più volte di strapparlo al Milan e a convincere il classe 2001 a sbarcare in Inghilterra. Le offerte avanzate dai ‘Magpies’ e dai ‘Villains’, però, sono rimaste ben distanti dai 40 milioni richiesti dai rossoneri, non intenzionati a concedere sconti sul prezzo esposto in vetrina. Ora in pole position risulta esserci l’Atletico Madrid, messosi subito alla ricerca di potenziali rinforzi da consegnare a Diego Simeone.

I Colchoneros si sono iscritti alla corsa, effettuando alcuni sondaggi volti a verificare la fattibilità del colpo e sondare la disponibilità di Thiaw ad unirsi alla causa biancorossa. Un’idea di mercato che può diventare una concreta realtà nel giro di qualche settimana. Il Milan, dal canto suo, considera il centrale sì importante ma non fondamentale all’interno del nuovo progetto avviato: il divorzio, quindi, è possibile.