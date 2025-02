Colpo dal Liverpool, i tifosi del Milan ora sognano ad occhi aperti

Dopo l’ottima campagna acquisti invernale, il Milan lavora già per l’estate: nel mirino un top player del Liverpool

In casa Milan non c’è nemmeno il tempo di brindare a una campagna acquisti invernale che ha accontentato un po’ tutti. Mentre i tifosi sperano che i frutti del mercato comincino a vedersi fin da subito, come effettivamente è accaduto in Coppa Italia contro la Roma, la dirigenza sta già lavorando sul futuro, gettando le basi per un colpo estivo in grado far fare un salto di qualità alla squadra. Il prossimo grande acquisto dei rossoneri potrebbe infatti essere un ‘titolarissimo’ del Liverpool.

Ci ha preso gusto, evidentemente, Zlatan Ibrahimovic a pescare dal mercato inglese. Il colpo Joao Felix, in grado di infiammare i tifosi e di regalare fin da subito una grande gioia nella sfida contro la Roma, potrebbe infatti essere solo il primo di una serie di rinforzi arrivati direttamente dalle big della Premier League.

Stando alle ultime voci di mercato, circolate soprattutto in Inghilterra, il club rossonero sarebbe addirittura in corsa per quello che da anni è considerato uno dei più forti giocatori del campionato inglese, un top player assoluto che rappresenta il Liverpool e che potrebbe far fare al Milan di Conceiçao il definitivo salto di qualità, quello utile e necessario per competere ad armi pari con le rivali storiche, la Juventus e l’Inter.

Milan, super colpo in estate: Ibra mette gli occhi sul top player del Liverpool

Può sembrare un eccesso di ambizione, quello del Milan. Eppure, Ibrahimovic ci crede e potrebbe davvero provarci. Perché il blasone del club rossonero resta altissimo. A livello internazionale, poche squadre possono vantare l’appeal del Diavolo, ed è anche per questo motivo che non è da escludere che il la dirigenza milanista possa convincere un perno del Liverpool a lasciare le sponde del Mersey per tentare un’avventura all’ombra della Madonnina.

L’unico limite è il cielo, diceva qualcuno. O al massimo il conto economico. Nel calcio moderno, quello che più conta è infatti il denaro. Da questo punto di vista, convincere un giocatore così importante ad accettare una decurtazione del proprio ingaggio non sarà semplice. Ci sono però dei fattori che possono giocare a favore del Milan. Su tutti la volontà forte dello stesso calciatore di provare una nuova esperienza, e la mancanza di alternative altrettanto appetibili.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e una trattativa per il rinnovo che non sembra ancora essere partita, o perlomeno che non sembra una priorità nei piani dei Reds, è naturale che van Dijk stia sondando le possibili offerte sul mercato per l’estate.

Tra queste, quella del Milan è sicuramente una delle più lusinghiere. I rossoneri sarebbero disposti infatti anche a derogare leggermente sulla propria politica sugli ingaggi pur di assicurarsi un difensore di livello mondiale, uno di quei pochi giocatori in grado di fare davvero la differenza in un reparto in cui di top player se ne contano sulle dita di un amano.

La sensazione è che l’affare sia quindi più che possibile, anche se per nulla scontato. Molto dipenderà infatti dalle possibili alternative sulla scrivania del difensore olandese. Che, dal canto suo, seppur tentato da un’esperienza nuova, probabilmente darà ancora priorità al Liverpool, qualora i Reds decidessero di proporgli il prolungamento di un rapporto che va avanti dall’ormai lontano 2018.