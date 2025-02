Colpo di scena Calabria, nuovo cambio maglia in Serie A in estate

Calabria potrebbe cambiare di nuovo maglia in estate dopo il passaggio al Bologna: c’è una squadra che spinge per averlo

Per Davide Calabria è iniziato un nuovo importante capitolo della sua carriera. Dopo diciotto anni con il Milan, il terzino si è trasferito al Bologna. Era in scadenza di contratto a giugno e, insieme alla società, ha deciso di accettare la proposta della squadra di Vincenzo Italiano. Sembra piuttosto evidente che su questa scelta abbia inciso e non poco il rapporto con Sergio Conceicao e quello che è accaduto dopo la partita col Parma: la lite in campo è stato probabilmente il punto di non ritorno, difficile quindi rifiutare l’offerta ricevuta per i prossimi sei mesi.

Infatti Calabria ha firmato un contratto solo a fino a giugno, e questo è una conferma del fatto che i rossoblu sono probabilmente una soluzione provvisoria per lasciare Milanello anzitempo. Ora è concentrato sul campo e sul dare il massimo in questa seconda parte di stagione in una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che, tra l’altro, giocherà anche la semifinale di Coppa Italia. In estate però il terzino potrebbe cambiare di nuovo squadra.

Calabria in una big italiana in estate

Tutto dipenderà da come andranno i prossimi mesi: se le cose dovessero andare per il meglio, è probabile che Calabria e il Bologna cercheranno un accordo per un rinnovo e quindi una permanenza. Attenzione però a possibili nuovi cambiamenti perché il terzino potrebbe anche scegliere di valutare tutte le opportunità che gli capiteranno.

Nel corso di questi tempi, Davide ha ricevuto proposte dall’estero: in estate, ad esempio, ci avevano provato Strasburgo in Francia e Galatasaray in Turchia, ma lui ha preferito restare in rossonero nonostante l’arrivo di Emerson Royal e quindi una prospettiva da riserva (confermata a gennaio con l’arrivo di Walker e soprattutto con la fascia da capitano tolta). A gennaio, invece, si è fatto avanti solo il Bologna e lì avrà la possibilità di mettersi di nuovo in luce nei prossimi mesi e magari attirare l’attenzione di altre squadre.

La Roma potrebbe diventare una nuova destinazione: i giallorossi hanno pensato a lui in passato ma senza mai affondare il colpo. Se si dovesse liberare a costo zero in estate, Calabria potrebbe diventare un’ottima soluzione per il post Celik, desinato a lasciare la capitale a fine stagione. In ogni caso, oggi è troppo presto per parlarne. Il terzino ora pensa soltanto al campo e a rilanciare la sua carriera, poi in estate si vedrà.