Conceicao sorride, Bonera no: la panchina del Milan Futuro traballa

Le ultime sul futuro del tecnico del Milan Under 23, che sta giocando nel campionato di Serie C. Rischia l’esonero

E’ stata una serata intensa quella che hanno vissuto i tifosi del Milan. L’arbitro Pairetto ha fatto arrabbiare parecchio il mondo rossonero, che dopo l’espulsione di Fikayo Tomori ha temuto il peggio, ma Rafa Leao e Santi Gimenez hanno piegato la resistenza dell’Empoli. I sostenitori del Diavolo così hanno potuto esultare ancora dopo la vittoria contro la Roma, in Coppa Italia.

Il Milan prova così ha dare continuitĂ al proprio percorso. Il calciomercato ha cambiato il vento e i sostenitori rossoneri ora ci credono per davvero. Ma in casa del Diavolo non c’è tempo per esultare: mercoledì, infatti, si tornerĂ in campo per sfidare il Feyenoord in Olanda, per l’andata dei playoff di Champions League. Il Milan si gioca la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea piĂą prestigiosa e non si può certo sbagliare. Allo stesso tempo bisogna tenere alta la guardia in campionato per riuscire a trovare un posto per la qualificazione in Champions League. Ogni punto, infatti, sarĂ davvero prezioso.

Calciomercato Milan, tempi duri per Bonera: l’esonero è vicino

Se il Milan di Mike Maignan e Rafa Leao può esultare dopo una vittoria preziosa, arrivata nella ripresa, lo stesso non può fare il Milan Futuro di Daniel Bonera. Qualche ora prima – il calcio d’inizio allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno era avvenuto alle ore 15.00 – i rossoneri dell’ex difensore venivano, infatti, battuti dalla Lucchese. Un zero a due, firmato Tumbarello e Saporiti, che fa davvero tanto male.

Per il Diavolo, terzultimo in classifica, si trattava di un vero e proprio scontro diretto. La Lucchese, con la vittoria, rimane in zona play-out, con piĂą quattro punti sul Milan. La squadra rossonera, invece, in ventisei partite ha raccolto solamente ventidue punti, frutto di quattro successi e dieci pareggi. Sono ben dodici, invece, i ko. Bonera era stato messo in discussione dopo lo zero a zero contro il Rimini. La vittoria in trasferta a Ferrara contro la Spal, per 2 a 1, aveva poi salvato la sua panchina. Il ko contro la Lucchese mette tutto in discussione e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’esonero. L’avventura di Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro potrebbe dunque essere davvero agli sgoccioli