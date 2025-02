La cessione è già stata decisa, il Milan lo saluta a giugno

La cessione del giocatore rossonero è soltanto rinviata: potrebbe essere uno dei primi addi al Milan a giugno, i dettagli

Il Milan, inaspettatamente, ha vissuto un finale di calciomercato da protagonista. La rosa aveva bisogno di cambiamenti e rinforzi ma per la gran parte del mese c’era un certo immobilismo, a parte l’operazione Kyle Walker. Dopo Zagabria però qualcosa è successo: Sergio Conceicao non ha nascosto un problema di atteggiamento e mentalità ed evidentemente quella sconfitta in Champions League è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento in poi, è iniziata la rivoluzione sul mercato.

Nelle ore successive la società ha accelerato per l’acquisto di Santiago Gimenez, il più costoso (35 milioni): durante l’ultimo giorno, poi, altri tre acquisti per completare la squadra e tamponare le uscite di Bennacer e Okafor. A proposito di cessioni: il Milan ha provato a vendere anche altri nel corso del mese. C’era l’accordo con il Tottenham per Tomori, ma il difensore ha detto no. Idem Pavlovic, che non ha voluto saperne. All’inizio, sembrava fatta per l’addio di Emerson Royal al Galatasaray ma l’infortunio contro il Girona al polpaccio ha fatto saltare tutto.

Cessione solo rinviata: addio Milan a giugno

Per il brasiliano è stata una prima parte di stagione complicata. Il Milan lo ha acquistato per 20 milioni dal Tottenham: un colpo che non ha mai convinto i tifosi, che hanno poi avuto sempre un pregiudizio nei suoi confronti nonostante le buone prove offerte nel corso dei mesi. Emerson Royal è stato criticato più del dovuto: non è mai stato un fenomeno e questo è chiaro, ma nemmeno così scarso come viene descritto da molti.

Fatto sta che il Milan aveva scelto di cederlo per 20 milioni al Galatasaray ma l’affare, come detto, è saltato a causa del grave infortunio al polpaccio. Il brasiliano resterà fuori per almeno un paio di mesi ma nel frattempo è arrivato Kyle Walker, che si è presentato molto bene con due buone prove contro Inter e Roma. Il posto è ormai occupato e lui è ad oggi soltanto una riserva. Ecco perché a giugno potrebbe concretizzarsi quello che il Milan voleva fare ad inizio gennaio. Emerson Royal sarà forse una delle prime cessioni del prossimo mercato. Da capire se nel suo futuro c’è ancora la Turchia o se arriveranno altre offerte.