Maxi intreccio con Guardiola: affare gigantesco col Milan

In casa Milan è già tempo di calciomercato per quello che riguarda la prossima estate con i rossoneri che potrebbero chiudere un affare con il Manchester City.

La sessione di trattative invernale ha messo in mostra un Milan molto attivo in sede di mercato con la società che ha deciso di cambiare di nuovo molto all’interno dell’organico.

La prossima estate potrebbe essere ancora una volta molto attiva con il Milan pronto a diversi movimenti sia per quello che riguarda le entrate che per le uscite. Pep Guardiola sta guardando con interesse alla Serie A per cercare di sistemare il suo Manchester City che in questa stagione sta avendo diversi passaggi a vuoto. L’allenatore spagnolo è pronto a pescare in Italia per trovare le giuste pedine necessarie al miglioramento dell’organico e piace molto un calciatore rossonero.

Calciomercato, Guardiola guarda in casa Milan per sistemare il suo Manchester City

Stando a quanto affermato da Teamtalk, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Theo Hernandez, terzino del Milan che è in scadenza di contratto nel giugno del 2026. Pep Guardiola vuole provare a sfruttare la condizione contrattuale del ragazzo per provare a strapparlo ai rossoneri ad un prezzo vantaggioso.

Il futuro di Theo Hernandez al Milan appare in forte dubbio. Il terzino sembrava aver trovato l’intesa per il rinnovo con il club alla fine del 2024 ma al momento la trattativa è ferma con il destino dell’ex Real Madrid che appare di nuovo avvolto dalle nubi. Se non dovesse giungere la firma prima della fine del campionato non è di certo da escludere un suo addio alla maglia rossonera in estate.

Il Milan, memore degli addii di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié a costo zero, non ha nessuna intenzione di perdere un’altra pedina preziosa senza monetizzare ed è pronto a mettere sul mercato il laterale nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo per il rinnovo. Il Manchester City, dopo aver seguito Cambiaso della Juventus, avrebbe dirottato le sue attenzioni sul terzino sinistro del Milan e potrebbe mettere sul piatto un’offerta da circa 40 milioni di euro.

I campioni d’Inghilterra in carica dovranno però guardarsi dalla concorrenza di diverse società tra cui anche il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti, persa la possibilità di arrivare ad Alphonso Davies del Bayern Monaco, è pronta a fare un tentativo per provare a riportare in Spagna l’esterno sinistro del Milan che potrebbe cambiare aria dopo sei anni a Milanello.