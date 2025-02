Tentativo in extremis dell’Inter: scippo pazzesco al Milan

La dirigenza nerazzurra ha tentato un’operazione clamorosa: lo scippo al Milan sarebbe stato pazzesco, ecco il retroscena di mercato

Gennaio è stato un mese decisamente movimentato, in sede di calciomercato, per diverse grandi del nostro calcio. Ed il Milan, in tal senso, ha letteralmente stupito. Se non è stata rivoluzione, poco ci è mancato. Perché le novità registrate dal club di Via Aldo Rossi sono state decisamente numerose e corpose.

A partire dalle cessioni, come quella di Davide Calabria che dopo una vita intera in maglia rossonera ha salutato Milanello tra le lacrime, con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale. Al di là dell’ex capitano del Milan finito al Bologna, anche le partenze di Alvaro Morata e Ismael Bennacer – approdati rispettivamente al Galatasaray e al Marsiglia – rappresentano una svolta. A tal proposito, però, le risposte in entrata sono arrivate.

Gimenez, Joao Felix, Walker, Bondo e Sottil: ora è evidente come Sergio Conceicao abbia a disposizione una rosa decisamente più congeniale alla sua idea di calcio. Il Milan ha fatto tanto, si pensa alla rimonta per tornare in zona Champions dopo un inizio complicatissimo. Chi ha fatto decisamente meno – numeri alla mano – è l’Inter. Ma in realtà la dirigenza nerazzurra ha tentato un grande colpo, uno scippo clamoroso al ‘Diavolo’ nelle ultime ore di gennaio. Uno scenario pazzesco che non si è concretizzato

L’Inter ci ha provato davvero: scippo folle al Milan

Il successo sulla Roma ha fatto brillare gli occhi dei milanisti. Non per la prestazione, non sempre inattaccabile nonostante la vittoria sui giallorossi. Ma soprattutto per i nuovi arrivati, per un impatto devastante soprattutto di Joao Felix.

Un gol meraviglioso contro la squadra di Ranieri, servito dall’altro neo arrivato Gimenez, e il portoghese ha fatto innamorare la Milano rossonera. Sembra, però, che l’attaccante arrivato in prestito oneroso dal Chelsea, fosse un concreto obiettivo anche dell’Inter. Proprio così. Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato la dirigenza nerazzurra avrebbe tentato di lasciare il Milan a mani vuote, provando a inserirsi nella corsa alla firma di Joao Felix.

Alla fine, però, i discorsi tra Milan e Chelsea si sono rivelati in stato talmente avanzato da non permettere un concreto inserimento da parte di Marotta. Senza contare, poi, come l’ex Benfica abbia avuto da subito in mente solo il Milan. Un colpo di fulmine reciproco. E i tifosi del ‘Diavolo’ sperano già di poterselo tenere stretto, a fine stagione. Con buona pace dell’Inter e di Marotta che dovranno guardare evidentemente altrove per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi.