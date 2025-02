Trattativa in corso, il Milan chiude un altro rinnovo

Oltre ai soliti noti, il Milan si prepara a chiudere un’altra trattativa di rinnovo: i rossoneri sono pronti a blindarlo, i dettagli

Il Milan si sta facendo trovare pronto per quanto riguarda il tema rinnovi. Come annunciato da lui stesso, è molto vicino quello di Tijjani Reijnders: l’olandese, arrivato nell’estate del 2023, a breve si legherà praticamente a vita coi rossoneri con un nuovo accordo. L’annuncio dovrebbe arrivare entro la fine della stagione e, a meno di sorprese, dovrebbe essere fino al 2030 con ingaggio aumentato. Un modo per blindarlo e, soprattutto, per allontanare qualsiasi tipo di sirena (da Inghilterra e Spagna soprattutto).

Ma non è l’unico pronto a firmare: il Milan ha raggiunto ormai gli accordi anche con Maignan e con Pulisic. Anche loro dovrebbero essere annunciati prima di giugno. Più in bilico, invece, la situazione di Theo Hernandez: il Milan sta riflettendo in seguito alle prestazioni negative offerte dal terzino finora, ma bisogna decidere presto perché a giugno mancherà un solo anno. Il giocatore è stato chiaro: vuole restare. Non è finita qui perché il Milan ha avviato anche altre trattative di rinnovo e queste coinvolgono anche giovani talenti.

Trattativa iniziata: il Milan ne blinda un altro

Sappiamo che è in corso una trattativa con Mattia Liberali e con Lorenzo Torriani: entrambi si sono messi in luce in questi mesi e la società li vuole trattenere. Sembra più complicata la trattativa per il primo, ma il Milan non può permettersi di perdere un talento di quel genere. A questi due se ne aggiunge un terzo: come riferito da Matteo Moretto, è iniziata una trattativa per il rinnovo di Davide Bartesaghi, al momento in scadenza a giugno 2026.

I rossoneri vogliono blindarlo perché credono fortemente in lui per il Milan Futuro ma anche per la prima squadra. Di recente, contro il Parma, lo abbiamo anche visto protagonista con un’ottima prestazione (subentrato al posto di Theo Hernandez). Si tratta, senza alcun dubbio, di uno dei migliori talenti prodotti dal vivaio rossonero: nasce terzino ma la sua evoluzione sembra essere quella di un braccetto di sinistra in stile Bastoni, quindi capace anche di spingersi in avanti in conduzione oltre che di difendere.

Ha bisogno ancora di un processo di crescita ma Conceicao ha già mostrato di fidarsi di lui. Come Camarda, è ormai spesso in pianta stabile con la prima squadra e lo sarà sempre di più. Probabilmente in queste settimane con il nuovo allenatore si è guadagnato i gradi definitivamente di vice Theo Hernandez.