Addio Milan, tifosi gelati: in estate si veste di bianconero

Un clamoroso addio al Milan che rischia di gelare i tifosi rossoneri: il big può davvero finire per indossare la maglia bianconera

Il successo in Coppa Italia contro la Roma ha riportato il sorriso sul volto di tifosi rossoneri. Non tanto per il passaggio del turno quanto per l’impatto dei nuovi acquisti che hanno brillato, risultando già decisivi nonostante un solo allenamento a Milanello nelle gambe.

Santiago Gimenez e Joao Felix. Il primo arrivato a titolo definitivo, il secondo in prestito oneroso. Un investimento concreto, uno potenziale in vista della prossima sessione estiva di mercato. Se il portoghese, di proprietà del Chelsea, dovesse fare così bene allora tutto andrebbe discusso con la dirigenza dei ‘Blues’: e non è da escludere uno sforzo per trattenerlo sotto l’ombra della Madonnina. Un mercato scoppiettante quello di gennaio per i rossoneri, viste anche le firme di Bondo, Sottile e soprattutto Kyle Walker.

Ci sarà, dunque, da sperare in una clamorosa rimonta per tornare in zona Champions League e sperare almeno nel quarto posto. Il Milan, dopo un inizio di stagione quasi disastroso, non può più permettersi passi falsi. E così il come finirà l’attuale stagione inciderà inevitabilmente anche sulle future scelte di mercato. Sui potenziali addii di alcuni big. Oltre al solito Leao, accostato con enorme facilità alle partenze, occhio ad un’altra stella che sta trascinando la squadra di Conceicao: per lui è già pronta la maglia bianconera.

Lo vogliono i bianconeri: mazzata tremenda per il Milan

Sembra prospettarsi un’altra, l’ennesima, rivoluzione in casa Milan in vista della stagione 2025/26. Gli addii determineranno, in gran parte, la decisione sui nuovi acquisti. Ma c’è un big che i tifosi rossoneri non vorrebbero vedere mai andare via e che invece potrebbe vestirsi presto di bianconero.

Si parla di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese arrivato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar e per il quale il Milan ha sborsato 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare, viste la crescita mostrata fino a questo momento, anche in zona gol. Reijnders è – ora come ora – tra i centrocampisti più forti al mondo. Non c’è dubbio. Lo sa bene la dirigenza del Newcastle che sembra aver posato i suoi occhi proprio sul gioiello di Conceicao, con l’idea di provare a portarlo in Premier League la prossima estate. Un’idea che potrebbe tramutarsi in realtà se l’offerta dei ‘Magpies’ fosse di quelle importanti, irrinunciabili.

Il Milan valuta il cartellino di Reijnders – che resta sotto contratto fino al 30 giugno 2028 – non meno di 60 milioni di euro. Una cifra molto vicina a quella spesa dai bianconeri per Tonali un anno e mezzo fa. Ci sarà, dunque, da capire come e se evolverà questa situazione. Ma intanto Reijnders si è preso la scena in rossonero: con 33 presenze tra campionato e coppe alle spalle, l’olandese ha segnato ben 11 gol e firmato 3 assist vincenti.