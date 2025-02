Bonera verso l’esonero: chi allenerà il Milan Futuro? I possibili sostituti

Il Milan Futuro ha scelto di esonerare Daniele Bonera dopo la sconfitta contro la Lucchese: chi lo sostituisce? I nomi

A meno di clamorosi colpi di scena, al momento non previsti, è giunta alla fine l’esperienza di Daniele Bonera da allenatore del Milan Futuro. Un po’ a sorpresa, la società aveva scelto lui (fino ad allora collaboratore di Stefano Pioli e di Marco Giampaolo prima) per guidare la squadra U23, istituita a giugno. Sorpresa sì, perché la scelta più naturale sarebbe stata Ignazio Abate, considerando che il gruppo è costituito per la maggior parte dalla sua Primavera, cioè la squadra che, nella scorsa stagione, aveva raggiunto la finale di Youth League.

Aveva fatto un grandissimo lavoro per risultati e crescita dei giovani ma alla fine, non si sa perché, il club ha preso altre strade. Abate è finito alla Ternana (dove sta facendo benissimo) e Bonera ha iniziato la sua carriera da allenatore. Il Milan Futuro però è stato finora un disastro e la sconfitta contro la Lucchese, concorrente per la salvezza, sembra esser stata la goccia che farà traboccare il vaso. Per l’esonero sembra solo questione di tempo, ma chi potrà prendere il suo posto?

Il possibile sostituto di Bonera

Il Milan è stato protagonista a gennaio sul mercato per la prima squadra ma anche per il Milan Futuro con diversi acquisti importanti: elementi di esperienza (Magrassi e Camporese) e anche giovani interessanti. La vittoria contro la Spal dello scorso week-end faceva ben sperare in una sterzata, ma il ko di ieri con la Lucchese ha rimesso in luce i soliti problemi della squadra.

Non è soltanto una questione di risultati ma anche di qualità del gioco e di crescita dei ragazzi, che sono in realtà la cosa più importante; la retrocessione in Serie D, però, prevista dal regolamento, non sarebbe un bel bigliettino da visita al primo anno di vita della squadra. Ecco perché la società vuole intervenire subito. Come scrive Matteo Moretto, la società e la squadra ha perso fiducia nei confronti di Bonera e per questo si è scelto di cambiare.

Prima di procedere con l’esonero, però, l’idea è di accordarsi con il sostituto: si è parlato della promozione di Federico Guidi, che però sta facendo benissimo con la Primavera e sarebbe preferibile lasciarlo lì (e magari ripensarci il prossimo anno) e anche di Alberto Bollini, attuale tecnico dell’U19 italiana. Difficile che Vincenzo Vivarini, libero e con prospettive più alte, possa essere un’opzione concreta. Sono questi i nomi che circolano al momento ma la società potrebbe fare anche altre scelte. Non ci resta che attendere.