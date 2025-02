Dalla Serie A il vice Gimenez: doppia pista per il Milan

La scelta del Milan per il nuovo attaccante. Le idee casa rossonera sono davvero chiare: ecco chi arriverà in estate

Dopo anni di attesa, il Milan a gennaio ha finalmente fatto il grande investimento per regalarsi il centravanti. Il bomber è arrivato, facendo impazzire tutto il popolo rossonero. Fin da subito così, Santi Gimenez, è risultato decisivo. In poco più di un’ora, tra Roma in Coppa Italia ed Empoli in Serie A, il nazionale messicano ha trovato e un assist.

In occasione del passaggio per la rete di Joao Feliex, le principali attenzioni sono state rivolte chiaramente sul portoghese, che ha incantato, con giocate di alta scuola e poi con la perla che ha fissato il risultato contro i giallorossi sul 3 a 1. Contro i toscani, invece, il protagonista assoluto è stato Santi Gimenez. Il gol è da vero bomber, come si vedeva da tempo.

Il presente è suo, come chiaramente anche il futuro. Ora il popolo del Diavolo guarda al domani con ottimismo. In casa Milan c’è soddisfazione e si lavora per migliorare ancora la squadra. Gimenez è un punto di partenza e in queste settimane si capirà chi sarà il centravanti che bisognerà affiancargli.

Tammy Abraham si giocherà le sue carte, ma dovrà rinunciare a gran parte dello stipendio per restare al Milan. E’ impossibile che la riserva guadagni di più del titolare. Così il club rossonero si sta guardando attorno alla ricerca di un altro attaccante da mettere a disposizione di Sergio Conceicao la prossima stagione.

Occhi puntati in Italia: dalla salvezza al Milan

Il Milan, dunque, guarda in Serie A e sono soprattutto due i profili sui quali si è poggiato lo sguardo. Uno di questo è Lucca, cercato già in inverno. L’italiano, proposto dal suo agente, può tornare una pista da seguire, ma servirà battere la concorrenza di tante squadre. Anche Inter, Juventus, Napoli e Roma ci stanno pensando.

L’altra pista porta a Krstovic del Lecce. Nelle scorse ore, Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ne ha parlato a Sky Sport: “Adesso si sta completando nel suo percorso, per noi è un protagonista della squadra. E ce lo teniamo stretto, ce lo godiamo, ha margini ancora importanti. Ma sono sicuro che a fine stagione sarà pronto per una grande squadra. “Il nostro è un modello di lavoro invidiato un po’ dappertutto. Abbiamo arricchito il club con giovani di proprietà che ci hanno dato grande soddisfazioni. L’ultimo è Dorgu, ha meritato l’opportunità Manchester United: avremmo preferito tenerlo per raggiungere un traguardo storico, ma era giusto gli concedessimo una grande occasione”. Il Lecce per Krstovic potrebbe accontentarsi di una cifra sui 15 milioni. Ne servirebbe una decina in più, invece, per arrivare a Lucca.