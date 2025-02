I tifosi Ferrari stentano a crederci, è successo tutto in diretta a Leclerc

A Leclerc è capitato un episodio che ha fatto sorridere i ferraristi: ecco di cosa si tratta.

C’è grande attesa di vedere in azione i piloti della F1, che per prepararsi al campionato 2025 affronteranno tre giorni di test in Bahrain (26-28 febbraio). Un primo confronto nel quale tante attenzioni saranno sulla Ferrari, che a fianco di Charles Leclerc schiera Lewis Hamilton da quest’anno.

La curiosità di vedere i piloti ferraristi in pista è tanta, entrambi hanno il desiderio di prevalere l’uno sull’altro e ovviamente anche su tutti gli altri. La scuderia di Maranello ha fatto una buona seconda parte di Mondiale 2024 e c’è l’aspettativa che possa essere più forte nel 2025. Il titolo piloti manca dal 2007, quello costruttori dal 2008, nell’ambiente c’è una grande voglia di tornare a trionfare in Formula 1.

Ferrari F1, episodio simpatico per Leclerc

Leclerc guida per la Ferrari dal 2019 e il suo grande sogno è quello di riuscire a laurearsi campione con la rossa. I tifosi lo adorano e sarebbe una bella storia se il monegasco riuscisse a prendersi la corona iridata.

Ovviamente, anche Hamilton ha l’ambizione di vincere il mondiale: è a quota sette con Michael Schumacher e vorrebbe diventare il recordman assoluto. Spera che la Ferrari gli dia una macchina per puntare a quell’obiettivo, dato che nonostante i 40 anni si sente ancora un top driver in grado di stare al vertice della F1.

In attesa di tornare in pista, i due piloti hanno fatto un test Pirelli a Barcellona guidando la SF-24. Ovviamente, in questo periodo non mancano servizi fotografici con le tute della nuova stagione. In uno di questi è successo un piccolo inconveniente. Nello specifico, a Leclerc.

Al pilota monegasco si è strappata la tuta. In un video pubblicato dalla Ferrari c’è anche il suo commento: “Ho strappato la tuta. Troppo cibo durante le vacanze“. Scherzosamente, Charles dice di aver mangiato troppo nei mesi scorsi, ma in realtà è in perfetta forma fisica e nello stesso filmato ha spiegato che “la tuta che usiamo per queste riprese un studio sono più strette del normale, per farci sembrare ancora più in forma“.

Svelata la natura del problema, nessun chilo di troppo per Leclerc. Nel video si vede quanto sia limitato fisicamente nel muoversi con quella tuta addosso. Un altro retroscena del mondo della F1 che viene a galla.