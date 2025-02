Intreccio Milan-Donnarumma, affare pazzesco: scelta fatta

Il calciomercato rossonero s’intreccia col futuro di Gigio Donnarumma, sta per succedere davvero. La scelta è ormai già fatta

Era il 14 luglio 2021 quando i tifosi del Milan vissero un incubo. L’addio di Gianluigi Donnarumma, a zero, dopo mesi di tira e molla per il rinnovo. Un giocatore che era stato importante per la squadra rossonera, cresciuti nelle giovanili e consacratosi tra i grandi i prima squadra.

Un tradimento che i tifosi non hanno mai digerito: da allora Gigio – sono passati quattro anni – ha vinto tanto in Francia con il PSG. Un rapporto altalenante, però, quello con il club transalpino soprattutto negli ultimi tempi. Il rendimento di Donnarumma non è sempre stato all’altezza della situazione ed è così che le voci di mercato per il classe ’99 sono tornate a farsi pressanti. Si è parlato per settimane della possibilità che il portiere possa tradire ulteriormente il tifo rossonero firmando con l’Inter. Una suggestione che, tuttavia, alle giuste condizioni non è escluso che possa tramutarsi in qualcosa di più.

Proprio in sede di mercato il club rossonero e l’estremo difensore potrebbero intrecciare i propri interessi durante la prossima sessione estiva. Uno scenario pazzesco, inaspettato, che però non farà affatto piacere ai sostenitori del ‘Diavolo’. La rivelazione arrivata poche ore fa dalla Spagna è semplicemente pazzesca.

Addio Donnarumma: Milan-PSG, che intreccio

‘Fichajes.net’ disegna uno scenario davvero clamoroso per la prossima stagione che, suo malgrado, coinvolgerebbe proprio il Milan. In primis l’addio di Gianluigi Donnarumma al club parigino, possibilità ventilata con forza negli ultimi tempi.

La società francese ha tre nomi in mente per rimpiazzare l’eventuale cessione del portiere campano: occhio anche a Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero è come Donnarumma in scadenza nel 2026 e non sembra poi così vicino al rinnovo con il ‘Diavolo’. Anzi. Ecco perché le possibilità che possa dire addio ai rossoneri durante il prossimo calciomercato estivo sono concrete. Il PSG, d’altro canto, non ha mai smesso di pensare a Mike e potrebbe puntarvi al termine dell’attuale stagione.

Un incastro perfetto, ‘colpa’ dell’addio di Gigio che di pretendenti in Europa ne ha parecchie. D’altra parte senza rinnovo sia Maignan che Donnarumma rischierebbero di lasciare rispettivamente Milan e PSG a parametro zero: un’eventualità che i club non intendono prendere in considerazione. E così il francese potrebbe ritornare a casa, sotto la Tour Eiffel. Con buona pace del Milan e dei mlanisti: potrebbe essere lui l’erede di Donnarumma al PSG.