La cessione è solo rimandata, non c’è modo di restare al Milan

Ad un passo dall’addio nelle ultime ore di gennaio, fra lui e il Milan la storia è finita: a giugno sarà ceduto

Nel mese di gennaio, il Milan è stato assoluto protagonista sul mercato. Non solo con gli acquisti ma anche, e forse soprattutto, con le cessioni. I rossoneri hanno fatto una vera e propria rivoluzione con gli addii di Calabria, Morata, Bennacer e Okafor. Tutti e quattro sono stati sostituiti dai nuovi arrivi, la maggior parte di loro arrivati nelle ultime ore del 3 febbraio, giorno di chiusura del mercato. A questi, in realtà, si sarebbero dovuti aggiungere anche altri.

Nel corso del mese, il Milan è stato vicino alle uscite di Emerson Royal (cessione bloccata dall’infortunio col Girona), di Pavlovic (che non ne ha voluto sapere), di Tomori (che ha spinto per restare) e, infine, nelle ultimissime ore, di Samuel Chukwueze. Per il nigeriano è arrivata un’offerta quasi sul gong finale da parte del Fulham: un tentativo andato a vuoto perché non c’erano tempi tecnici per arrivare ad un accordo. Per diverse settimane vi abbiamo parlato di un suo possibile passaggio in Premier League ma la piste resta ancora apertissima in vista di giugno.

In estate sarà addio, decisione presa

Fra Chukwueze e il Milan non è mai scattato il feeling giusto. Nell’estate del 2023 è arrivato dal Villarreal come acquisto più costoso: 20 milioni più 8 di bonus agli spagnoli. Ci si aspettava molto di più da lui ma in realtà ha sempre fatto grande fatica. Con Stefano Pioli ha giocato poco e male, troppo lontano dalle idee di gioco del tecnico. Con l’arrivo di Fonseca ci si aspettava tutt’altro, e le premesse, che avevamo avuto modo di vedere durante l’estate, erano ottime. Ma il marasma che ha investito il Milan in questi mesi è stato difficile anche per lui.

Insomma, purtroppo la storia d’amore è andata male e ci sono tutte le premesse per andare ancora peggio. I nuovi arrivi, in particolar modo quello di Riccardo Sottil, gli tolgono ancor più spazio. Samuel tornerà sicuramente utile in alcune partite da qui a fine stagione, ma al termine dell’anno la sua cessione sembra molto ma molto probabile.

Il Milan continuerà a rivoluzione e la squadra in estate e Chukwueze rientrerà quasi sicuramente. Per lui ci sono sempre le sirene della Premier League, ma attenzione anche ad altre due piste: un ritorno in Spagna, dove si è espresso a livelli altissimi, oppure una meta esotica come ad esempio l’Arabia Saudita, dalla quale ha ricevuto diverse ricche proposte la scorsa estate. Tutte rifiutare.