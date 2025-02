Lo sponsorizza Leao, il Milan sogna un altro grande colpo

Il Milan potrebbe fare un altro investimento in attacco a gennaio: Leao è un suo grande sponsor, ma serve un’offerta alta

Archiviato il calciomercato, il Milan è concentrato solo sul fare il meglio possibile in questa seconda parte di stagione. I nuovi acquisti hanno portato grande entusiasmo ma, soprattutto, hanno dato a Sergio Conceicao la possibilità di fare un po’ di turnover e far riposare chi ha giocato di più. Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea, è quello che ha suscitato maggior interesse da parte dei tifosi, soprattutto dopo l’esordio con gol contro la Roma in Coppa Italia.

Ma il vero grande investimento è stato Santiago Gimenez, il centravanti giovane sul quale costruire presente e futuro che serviva da molto tempo. Dopo aver sbagliato in estate, la società stavolta ha fatto le cose per bene e ha superato i canonici 20 milioni di offerta per arrivare all’attaccante messicano. Gimenez, come detto, rappresenta una parte importante della squadra da adesso fino ai prossimi anni, ma il reparto offensivo potrebbe aver bisogno anche di altri elementi per alzare ancor di più il livello della squadra. In attesa di sviluppi su Tammy Abraham, c’è un giocatore che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Un attaccante italiano al Milan: Leao spinge

Conceicao sembra avere le idee piuttosto chiare: il suo Milan verrà costruito sul 4-4-2, che è il modulo da sempre utilizzato con il Porto (a parte gli ultimi anni dove, per necessità di caratteristiche, è passato ad un 4-2-3-1). Al momento Joao Felix e Gimenez rappresentano una grande coppia, con Abraham come prima alternativa al messicano ma il futuro dell’inglese, come sappiamo, è in bilico. Bisogna trovare un accordo con la Roma con Saelemaekers coinvolto, ma il reparto d’attacco potrebbe subire ulteriori cambiamenti in estate.

A giugno è scontato l’addio di Luka Jovic, in scadenza di contratto. E, come detto, c’è da capire come andrà a finire la questione Abraham con la Roma (il Milan non è troppo convinto di acquistarlo a titolo definitivo). A loro si aggiunge anche Camarda, che potrebbe andar giocare in prestito – già a gennaio è stato molto vicino al Monza. Tre addii che potrebbero portare all’acquisto di un altro attaccante: nel processo di italianizzazione dei rossoneri, Moise Kean potrebbe fare al caso giusto.

Con la Fiorentina sta mostrando tutto il suo talento dopo anni difficili alla Juventus. I viola lo hanno pagato 13 milioni l’estate scorsa, ora la sua valutazione è decisamente più alta. Vedremo se il Milan farà un altro investimento in quel reparto o se, invece, preferirà un altro tipo di soluzione. Leao è un grande sponsor di Kean: i due sono molto amici, hanno collaborato musicalmente e sarebbero molto felici di ritrovarsi in squadra insieme.