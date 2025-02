Pulisic è il giocatore più importante della Serie A: lo dicono i numeri

Pulisic è il giocatore più importante del Milan e, forse, della Serie A: questo dato non lascia spazio ad interpretazioni

Se c’è Christian Pulisic in campo, il livello di alza. Sempre e comunque. Anche ieri, a Empoli, il suo ingresso nel secondo tempo è stato decisivo: non ha segnato ma l’americano ha fornito due assist, a Leao prima e a Gimenez poi, e questo gli ha permesso di raggiungere un incredibile record in Serie A. I suoi numeri con la maglia del Milan sono davvero clamorosi: sembrava difficile se non addirittura impossibile, ma sta riuscendo a fare addirittura meglio rispetto alla scorsa stagione.

Il suo primo anno in Italia con i rossoneri lo aveva chiuso con 15 gol e 11 assist: tutto ciò in 50 partite fra campionato, Champions League, Coppa Italia ed Europa League. Oggi, quando siamo ad inizio febbraio della stagione successiva, è già vicinissimo a quei numeri con la prospettiva di superarli e anche di molto. In tutto ciò, è stato fuori un mese per infortunio. Ogni volta che gioca lascia sempre il segno: si tratta senza alcun dubbio di una delle pochissime cose positive della dirigenza post Maldini e Massara.

Nessuno come Pulisic da quando è arrivato in Italia

Pulisic è arrivato al Milan per circa 20 milioni dal Chelsea: non è un’intuizione perché parliamo di un giocatore già noto a tutti (vincitore anche di un Champions League coi Blues) ma c’è il merito di aver creduto nel suo talento quando forse non tutti ne erano ancora convinti.

L’americano, con origini croate, come abbiamo visto, ha fatto benissimo il primo anno ma in questa stagione sta andando ben oltre, e si sta affermando come uno dei migliori giocatori al mondo. Senza alcun dubbio, è il miglior giocatore della rosa milanista, il più importante, anche più di Leao e Theo Hernandez. Qualità tecniche elevatissime a servizio di una intelligenza calcistica fuori dal comune: sono questi gli elementi che gli hanno permesso, dal suo arrivo in Italia, di arrivare ad un importante record.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, con il doppio assist di ieri Pulisic ha raggiunto quota 14 assist in Serie A da quando è arrivato: nessuno ne ha fatti più di lui nell’ultimo anno e mezzo. Il talento dell’ex Chelsea va però ben oltre i numeri: la capacità di muoversi sempre negli spazi giusti, di leggere i movimenti e le giocate dei compagni, di mettersi al servizio della squadra con lavoro sporco e di sacrificio (quest’anno in fase di non possesso gli abbiamo visto fare anche la mezzala) lo rendono un’assoluta gemma.