Ribaltone totale, Conceicao lo vuole tenere: si valuta il rinnovo

Il calciomercato del Milan ha avuto un ribaltone inaspettato con Sergio Conceicao che ha chiesto il rinnovo di un giocatore che era finito sulla lista dei cedibili.

Grande protagonista sul mercato invernale, il Milan si prepara ad esserlo anche per i prossimi mesi con il club al lavoro per importanti rinnovi di contratto e per gli acquisti estivi.

I risultati altalenanti vissuti dal Milan durante la prima parte di stagione hanno portato la squadra rossonera ad allontanarsi dalle prime posizioni della classifica con i posti che valgono la Champions League che appaiono sempre lontani. L’obiettivo del club è quello di mettere in atto una rimonta che possa riportare i rossoneri tra le prime posizioni e conquistare l’accesso alla massima manifestazione continentale. Nel frattempo Sergio Conceicao sta dando le sue indicazioni per quello che dovrà essere il mercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Conceicao ha chiesto il rinnovo di un giocatore

Finito nella lista dei cedibili del Milan ad inizio gennaio, Fikayo Tomori è riuscito a guadagnare di nuovo il posto da titolare mettendo in fila una serie di ottime prestazioni al centro della difesa, in particolare quella nel derby contro l’Inter. Una serie di partite che hanno bloccato la sua partenza e che potrebbero valere il rinnovo per il centrale inglese.

Il difensore sembra aver scalato le gerarchie al centro della difesa andando a comporre un’ottima coppia insieme a Pavlovic. Per Tomori ora potrebbe arrivare anche il rinnovo del contratto con il club che potrebbe prendere i contatti con l’entourage del calciatore durante le prossime settimane.

L’intenzione del Milan è quella di portare in rossonero un nuovo centrale in vista della prossima stagione andando a cedere uno presente in rosa. Al momento il maggiore indiziato sembra essere Malick Thiaw con il difensore tedesco che piace a diverse squadre sia in Premier League che in Bundesliga con il Milan che vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino dell’ex giocatore dello Schalke 04.

Con ogni probabilità saranno decisive le prossime settimane per indirizzare quello che sarà il calciomercato della prossima estate in casa Milan. La rivoluzione iniziata durante la sessione di trattative invernale non sembra essere finita qui con la società pronta a seguire le indicazioni di Sergio Conceicao per provare a rilanciare le ambizioni di una squadra che ha fatto troppa fatica durante la prima parte di campionato.