Walker si è preso il Milan: leadership, carisma e forza per il futuro

Kyle Walker è già diventato un giocatore chiave dello scacchiere di Sergio Conceicao: tutto deciso per il futuro. Il punto della situazione

Gli ultimi giorni sono diventati, inevitabilmente, quelli di Joao Felix e Santi Gimenez. Il portoghese si è presentato a San Siro – nel match contro la Roma, in Coppa Italia – con un gol d’autore. Con uno scavetto ha battuto Svilar, dopo essere stato servito alla perfezione dall’attaccante della Nazionale messicana.

L’ex Chelsea ha chiaramente rubato la scena a tutti. Scena che si è preso ieri sera il centravanti numero sette. Alla prima in Serie A con la maglia del Diavolo ha, infatti, risposto presente. Dopo il passaggio vincente in Coppa Italia, contro i giallorossi, ha messo a segno il gol del 2 a 0. Movimento da attaccante vero e palla all’angolino col suo potente e preciso mancino.

La rete di Santi Gimenez ha fatto impazzire proprio chiunque. I tifosi del Milan sono in estasi per il centro del messicano. Finalmente un centravanti con la C maiuscola che può tirar le castagne dal fuoco. Un bomber così era atteso da anni. Chiaramente è solo l’inizio, ma c’è esaltazione per un giocatore che tornerà davvero utile.

L’inglese ci ha messo pochissimo per prendersi il Milan. Sergio Conceicao lo ha gettato nella mischia subito: esordio con l’Inter e poi contro Roma ed Empoli.

Walker ancora al Milan: il punto della situazione

Sempre titolare, sempre sul pezzo, dall’inizio alla fine. L’upgrade, dopo metà stagione con Davide Calabria ed Emerson Royal, è evidente e fa gioire proprio tutti. Ieri ha pure evitato un gol, trovandosi al posto giusto e al momento giusto. Con l’esperienza, il carisma e la leadership (è stato pizzicato dalle telecamere mentre dava indicazione a Musah durante Empoli-Milan) ha conquistato proprio tutti.

Walker si è già preso il Milan, zittendo chi pensava che fosse venuto a svernare. L’inglese ha voglia di vincere e lo dimostra ogni secondo che sta in campo. Non sfornerà cross a ripetizioni come in passato, ma resta prezioso in fase offensiva ed indispensabile dietro.

Il riscatto da parto del Milan appare davvero solo una formalità. Un riscatto a 5 milioni di euro che verrà certamente esercitato, con Walker che andrà a percepire fino al 30 giugno 2027 4,5 milioni di euro netti a stagione