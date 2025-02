Colpo di scena Milan, tempo scaduto per Leao

Il futuro di Rafael Leao è ancora al Milan? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi, ma intanto è arrivata una svolta

Finora la stagione di Rafael Leao è stata, come quello di tutto il Milan, di alti e bassi. Non è stato straordinario il rapporto con Paulo Fonseca, che per diverse partite di fila lo aveva messo in panchina. Da Madrid in poi però il suo anno è cambiato con un cambio netto rispetto a prima: in lui si sono visti i miglioramenti che gli si chiedevano da tempo e che forse lo stesso Fonseca voleva.

L’esonero dell’allenatore e l’arrivo di Sergio Conceicao non ha cambiato granché il suo rendimento: continua ad essere un giocatore importante ma intanto è partito dalla panchina sia contro la Roma che contro l’Empoli, apparentemente per motivi tecnici. Gli arrivi di gennaio di certo lo rendono meno indispensabile: con Joao Felix, Gimenez e Sottil, Conceicao può anche pensare di concedergli un po’ di riposo quando lo riterrà necessario. Leao resta un giocatore molto importante per il Milan, un bene prezioso del club che continua a valutarlo quanto la clausola rescissoria: 175 milioni. E da lì non ci si muove.

Jorge Mendes e Leao, mandato scaduto

Durante questo mercato di gennaio si è parlato di un’offerta da parte dell’Al-Nassr per lui, rifiutata in primis dal giocatore e poi dalla società. Il motivo è sempre lo stesso: il Milan lo ritiene cedibile solo se si presenta qualcuno coi soldi della clausola rescissoria. Fino a poco tempo fa, inoltre, c’era su di lui una certa influenza di Jorge Mendes.

Che non è mai stato il suo procuratore ma aveva un mandato da parte del padre del giocatore per una cessione. Mandato che, come riportato da Calciomercato.com, è scaduto. Non c’è più alcun tipo di legame concreto fra Leao e Mendes, ma i rapporti restano ottimi e il potente agente si può considerare adesso un interlocutore di Rafa e della sua famiglia. Adesso c’è grande attenzione per il campo e sul finire bene questa stagione, ma è chiaro che in estate qualcosa può succedere.

Il Milan a gennaio ha fatto una rivoluzione e non si esclude che questo processo possa continuare anche a giugno. Leao è uno dei pochissimi giocatori rimasti del Milan dello Scudetto (insieme a lui solo Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Gabbia e Florenzi). Se si dovesse presentare qualcuno con un’offerta congrua alla sua clausola rescissoria, non è da escludere la cessione. Ma ne riparleremo.