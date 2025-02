Conceiçao ha già deciso: il primo colpo per l’estate

Sergio Conceicao sarà decisivo per il primissimo rinforzo in vista della prossima stagione: Milan, ecco il colpo estivo

Il momento del Milan è positivo. Dopo la bella vittoria – con conseguente passaggio del turno – contro la Roma in Coppa Italia, la squadra di Sergio Conceicao ha firmato un convincente 2-0 contro l’Empoli. Ha siglato la sua prima rete della nuova vita in rossonero Santi Gimenez, quello che nei piani del Milan sarà il bomber dei prossimi anni.

Al di là del messicano, Conceicao durante la sessione invernale di calciomercato è stato accontentato in tutto e per tutto. In difesa la firma di Kyle Walker ha portato maggiore sicurezza ed esperienza al reparto che, fino a questo momento, aveva spesso e volentieri mostrato fragilità preoccupanti. Allo stesso modo quella legata a Warren Bondo è una scommessa che la dirigenza di Via Aldo Rossi – che ha lasciato partire Bennacer, direzione Olympique Marsiglia – è certa di vincere.

In attacco, poi, oltre a Gimenez sono arrivati Joao Felix e Riccardo Sottil, stravolgendo di fatto le gerarchie dell’allenatore portoghese. Ad ogni modo non è finita qui. Certo, bisognerà attendere il prossimo 1 luglio per la riapertura della sessione estiva ma il Milan – e soprattutto Sergio Conceicao – hanno le idee chiare. Il tecnico lusitano ha già messo le cose in chiaro con la dirigenza rossonera: c’è un nome, su tutti, che dovrà far parte del nuovo corso. E i tifosi, stavolta, stentano davvero a credere alle loro orecchie.

È la prima richiesta di Conceicao: nodo ingaggio

Non è un mistero che il carisma di Conceicao abbia portato sicurezza nel gruppo rossonero. Ciò, però, è inutile negare che sia figlio anche di una riorganizzazione tattica che ha rinvigorito diversi profili che con Fonseca difficilmente avevano brillato.

Tra questi vi è senza dubbio Tammy Abraham, che contro la Roma in Tim Cup è stato semplicemente perfetto. Una doppietta da applausi ed il popolo milanista a bocca aperta per la trasformazione del centravanti inglese, che si è anche sacrificato parecchio per i compagni. Ecco perché stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’ la prima richiesta dell’allenatore portoghese per l’estate sarebbe proprio la riconferma della punta. Arrivato nello scambio di prestiti con Saelemaekers, il nodo principale per vedere ancora Abraham al Milan è evidentemente lo stipendio.

L’ingaggio di Abraham è di 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra considerevole e decisamente superiore a quanto previsto dal monte ingaggi rossonero, ‘sforato’ dal solo Leao. Servirà un grosso sacrificio, in primis, al calciatore. E non è escluso che il nazionale inglese, pur di rimanere in un club dove si è sentito subito a casa, potrebbe decidere di decurtarsi lo stipendio. Staremo a vedere.