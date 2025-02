Conceicao lo ha chiesto al Milan: il nuovo difensore centrale arriva dalla Serie A

Il club rossonero potrebbe comprare un nuovo centrale difensivo nel prossimo mercato estivo: c’è un profilo che piace molto a Conceicao.

Nonostante i rumors su un possibile cambiamento, il pacchetto dei difensori centrali del Milan è rimasto invariato dopo l’ultima sessione invernale del calciomercato. Fino a fine stagione rimarranno gli stessi interpreti, poi si vedrà.

Non è un segreto che ci siano state delle offerte per Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, ma entrambi hanno deciso di rimanere a Milano e oggi sono i titolari al centro della difesa. In particolare, è il serbo che sta mettendo in campo delle prestazioni molto convincenti e sta dimostrando che forse quell’investimento da 20 milioni di euro (bonus compresi) fatto l’estate scorsa non è stato un errore. Vedremo poi con il passare delle partite se avrà continuità.

Calciomercato Milan, colpo dalla Lazio per la retroguardia?

A fine stagione la dirigenza del Milan tirerà le somme e assieme a Sergio Conceicao deciderà quali giocatori tenere e quali vendere. Sono praticamente tutti sotto esame e in difesa non si può escludere qualche variazione.

Se dovesse partire un centrale difensivo, ovviamente la società rossonera si ritroverebbe nella condizione di dover intervenire per sostituirlo. Secondo alcuni rumors di mercato, un profilo che piace a Conceicao è Mario Gila. Il 24enne spagnolo milita nella Lazio, nella quale è approdato a luglio 2022 per 6 milioni di euro proveniente dal Real Madrid.

Dopo un inizio non semplice, ricoprendo stabilmente il ruolo di riserva, verso fine novembre 2023 è diventato titolare e ha dimostrato il suo valore. Ha avuto una crescita importante e anche con l’arrivo di Marco Baroni in panchina si sta confermando su ottimi livelli. Il suo contratto scade a giugno 2027 e la Lazio vuole rinnovare.

Sullo sfondo non mancano squadre che stanno monitorando la situazione del difensore spagnolo e che stanno studiando un eventuale assalto per il prossimo mercato estivo. Oltre al Milan, anche Inter e Juventus stanno seguendo Gila con attenzione. Valutazione sui 30 milioni di euro.

Il Real Madrid detiene un diritto di prelazione sul calciatore, pareggiando l’offerta di un altro club può riprenderselo. In alternativa, incasserebbe il 50% del prezzo di vendita. Ci sono stati rumors anche sull’eventualità che i blancos potessero riprendere Gila, vedremo se a fine stagione si concretizzerà qualcosa in tal senso. Intanto, la Lazio se lo gode.