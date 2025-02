Contatto a Empoli, maxi affare di mercato tra rossoneri e azzurri

La partita tra Empoli e Milan è stata un’occasione per le due squadre di parlare di calciomercato con i rossoneri che hanno messo nel mirino diversi giocatori azzurri.

La sfida del Castellani in programma sabato 8 febbraio ha dato l’opportunità a Milan ed Empoli di parlare di mercato con le due squadre che potrebbero chiudere diversi affari in estate.

Durante la sessione di mercato invernale il Milan ha chiuso diversi colpi sia in uscita che in entrata con i rossoneri che hanno tutta l’intenzione di proseguire la rivoluzione iniziata in questo ultimo mese. Empoli e Milan hanno chiuso diversi affari durante gli ultimi mesi con le due società che potrebbero mettere a segno altre operazioni durante la prossima estate. Sono diversi i giocatori della squadra toscana che piacciono alla società rossonera che potrebbe girare altri talenti alla formazione toscana.

Calciomercato Milan, nuove operazioni con l’Empoli

Il Milan sta seguendo con attenzione l’evoluzione di tre giocatori dell’Empoli. Viti, Fazzini e Goglichidze sono finiti sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che potrebbero fare un tentativo per cercare di portare a Milanello almeno uno dei talenti della squadra di D’Aversa.

Mattia Viti, classe 2002, sta vivendo una buona stagione con la maglia dell’Empoli e potrebbe salutare in estate per cercare di fare il salto di qualità. Il centrale è di proprietà del Nizza con l’Empoli che potrebbe riscattarlo però per una somma intorno ai 6 milioni di euro. Il valore del calciatore è però salito in maniera netta con il Milan che potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per l’ex Sassuolo.

Nel mirino del Milan c’è anche Jacopo Fazzini, giovane centrocampista che è stato seguito a lungo dalla Lazio durante l’inverno senza che i biancocelesti siano riusciti a trovare l’accordo col club di Corsi. Dopo un ottimo inizio di stagione il classe 2003 si è leggermente perso anche per via di un infortunio che ne ha minato la continuità. Al momento non c’è nulla di concreto ma si tratta di uno dei nomi finiti sull’agenda del Milan desideroso di ringiovanire ulteriormente la propria rosa provando a portare in rossonero alcuni gioielli italiani.

Un altro calciatore finito nel mirino del Milan è Goglichidze con il georgiano che si sta mettendo in mostra come uno dei migliori terzini del campionato. Un calciatore seguito già a gennaio per valutare il suo acquisto nel caso in cui fosse partito un altro difensore oltre Calabria con l’affare che potrebbe essere solamente rimandato. L’Empoli, dal canto suo, ha l’opportunità di riscattare i cartellini di Vasquez (circa un milione di euro) e Colombo (sette milioni di euro) e segue con attenzione Zeroli, passato in prestito nelle scorse settimane al Monza.