Il Genoa lo ha già chiesto al Milan: va in rossoblu in estate

Il club ligure ha messo nel mirino un giovane talento rossonero: ci sarà il trasferimento nel prossimo mercato estivo?

Il settore giovanile del Milan ha prodotto alcuni talenti interessanti in questi anni e vanno fatte le scelte giuste per il loro futuro. La creazione dell’Under 23 in Serie C è una buona idea, però abbiamo visto che alcuni giocatori in questi mesi non hanno più fatto parte del gruppo.

Alex Jimenez, Kevin Zeroli (recentemente prestato al Monza) e Francesco Camarda sono stati aggregati alla Prima Squadra, mentre Mattia Liberali è tornato a giocare nella Primavera. Quest’ultimo aveva fatto a sua volta una apparizione con la Prima Squadra, lanciato titolare da Paulo Fonseca in Milan-Genoa, però poi non ha più avuto altre occasioni dopo quel 15 dicembre 2024.

Calciomercato Milan, il Genoa pensa a un giovane rossonero

Nonostante qualche voce di mercato su società interessate a prenderlo a metà stagione, Liberali è rimasto al Milan. In questo momento è aggregato alla Primavera, ma nelle prossime settimane non è escluso che potremmo rivederlo nel Milan Futuro per fare un po’ di esperienza in Serie C.

Da capire cosa succederà nella prossima stagione. Il 17enne fantasista rossonero ha un grande talento e sembra possedere davvero il potenziale per diventare un buonissimo calciatore. Ma è importante fare le scelte giuste per il suo percorso di crescita. Da ricordare anche che il suo contratto scade a giugno 2026, pertanto il Milan deve trovare un accordo per prolungarlo ed evitare di perderlo.

Nei mesi scorsi si è parlato di Atalanta e Fiorentina come squadre della Serie A interessate ad assicurarselo. Ma attenzione pure al Genoa, che apprezza molto Liberali e potrebbe farsi avanti nei prossimi mesi. Il ragazzo compirà 18 anni il 6 aprile e sarà importante vedere se per tale data il Milan sarà riuscito a raggiungere un’intesa per il rinnovo del contratto.

Stefano Antonelli è il suo agente ed è aperto a valutare tutte le opzioni, la cosa importante è fare la scelta giusta per la crescita del giocatore. Sicuramente i contatti con il Milan non mancano e ora si tratta di capire se le parti arriveranno ad accordarsi oppure se maturerà un divorzio.

Per i rossoneri sarebbe un grande peccato perdere un talento come Liberali, che assieme a Camarda appare come uno dei più promettenti prodotti dal vivaio negli ultimi anni. Atalanta, Fiorentina, Genoa e altre società sono in agguato.