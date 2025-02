Niente Feyenoord-Milan, l’addio è ufficiale

E’ arrivato il comunicato con il quale viene annunciato la separazione. L’addio al club adesso è davvero ufficiale: la vittoria non è bastata

Sono giorni intensi per il Milan di Sergio Conceicao, che mercoledì tornerà in campo per giocare la Champions League. I rossoneri, dopo il passo falso mortale, contro la Dinamo Zagabria, ripartono dai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione.

In queste ore si sta parlando tanto del quadrilatero delle meraviglie, con il tecnico portoghese che sta seriamente pensando di utilizzarlo contro il Feyenoord. La squadra di Yunus Musah e l’indisponibilità di Ruben Loftus-Cheek, che anche oggi si è allenato a parte, lascia poche alternative all’ex Porto. Il Milan potrebbe così essere schierato con un 4-4-2 super offensivo, con Rafa Leao a sinistra e Christian Pulisic sulla destra, con Joao Felix e Santi Gimenez in avanti.

Una soluzione alla quale sta seriamente pensando Sergio Conceicao. L’alternativa è rappresentata dall’impiego di Filippo Terracciano al centro del campo, insieme a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. C’è ancora la giornata di domani per capire quale sarà la scelta migliore.

Clamoroso dall’Olanda: non ci sarà contro Gimenez

Nel frattempo, però, arriva una clamorosa notizia dall’Olanda. Una notizia davvero inattesa. Il comunicato, apparso sul sito ufficiale del Feyenoord, non lascia alcun dubbio: “Il Feyenoord ha detto addio all’allenatore Brian Priske – si legge sul sito ufficiale del club – I risultati molto variabili e la mancanza di chimica sono stati i motivi del divorzio. Anche gli assistenti allenatori Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasciano il club con effetto immediato. Il Feyenoord prevede di nominare uno staff ad interim domani”.

“È molto deludente per tutte le parti che abbiamo dovuto prendere questa decisione“, ha detto Dennis te Kloese, direttore generale e tecnico del Feyenoord. “Anche se il Feyenoord e Brian hanno ottenuto risultati interessanti soprattutto nella UEFA Champions League, negli ultimi mesi è stato tutto troppo variabile e purtroppo non vediamo abbastanza progressi strutturali. Come professionista e come persona, ho sempre avuto un alto livello di Brian. A volte, tuttavia, si deve concludere che, nonostante le buone intenzioni e le intenzioni di tutti, non funziona, e a un certo punto non c’è abbastanza sostegno all’interno di tutti i settori per andare avanti”. Nelle prossime ore, dunque, capiremo chi sarà l’allenatore che guiderà il Feyenoord contro il Milan. L’esonero del tecnico è arrivato nonostante il netto 3 a 0 contro lo Sparta Rotterdam nel derby.