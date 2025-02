Sirene inglesi anti-Milan: l’addio è deciso

Pessime notizie per il mercato del Milan: tutta colpa della Premier League, così l’addio ai rossoneri è praticamente scontato

Il successo contro l’Empoli ha riportato il sorriso in casa Milan, soprattutto per la prima rete in Serie A di Santiago Gimenez. Il bomber messicano ha fissato il risultato sul 2-0, fornendo anche una prestazione decisamente convincente in maglia rossonera. Adesso, però, la squadra di Conceicao non dovrà più commettere passi falsi.

L’obiettivo quarto posto è sicuramente alla portata del ‘Diavolo’, a maggior ragione dopo una sessione invernale di calciomercato davvero sontuosa. Gimenez, Joao Felix (vicino al gol anche con l’Empoli, dopo la Roma) ma anche Walker, Bondo e Sottil. Anche in uscita la dirigenza di Via Aldo Rossi ha fatto tanto, specialmente con le partenze di Calabria – fino al Bologna – e Bennacer, al Marsiglia. Ad ogni modo piani e progetti andranno coltivati, da qui al termine della stagione. In estate ancora molto potrebbe cambiare.

È indiscutibile come tra i temi caldi possa esservi la cessione di Rafael Leao, a maggior ragione se Joao Felix dovesse fare bene e ‘guadagnarsi’ un eventuale riscatto. Ci sarà comunque da discutere con il Chelsea, che ha speso tanto per il portoghese. Per il mercato della squadra meneghina, però, arrivano ulteriori novità che parlano di un pesante addio al termine dell’attuale stagione. Non vestirà la maglia rossonera, il suo futuro – ora è chiaro – sarà in Premier League.

Saluta il Milan, ci siamo: futuro in Premier League

‘Fichajes.net‘ fa il punto su un profilo che il Milan – prima di Joao Felix – ha provato a portare a Milanello nel mese di gennaio e che adesso sembrerebbe proiettato a firmare con un importante club di Premier League. Si parla di Ferran Torres.

L’ala spagnola, ex Manchester City, piace tanto alla dirigenza di Via Aldo Rossi che purtroppo rischia di dover capitolare. Perché dalla Spagna parlano di un’intenzione concreta da parte di Arsenal e Tottenham di farsi avanti in estate e discutere l’acquisto dell’attaccante con la dirigenza del Barcellona. Flick nel mese di gennaio ha deciso di tenersi stretto il suo gioiello che, pur non essendo titolare, ha dimostrato di essere prezioso a partita in corso in più occasioni.

Adesso però la musica è destinata a cambiare. Mikel Arteta conosce benissimo Torres e lo vorrebbe alle sue dipendenze per rinforzare l’attacco dei ‘Gunners’. Discorso analogo quello che riguarda gli ‘Spurs’ che non stanno vivendo una stagione propriamente straordinaria. Ferran Torres al centro di un derby di mercato londinese. Con buona pace del Milan che per l’attacco dovrà orientare le proprie attenzioni altrove.