7 milioni, il Milan pesca in Serie B in vista dell’estate

Colpo da 7 milioni dalla Serie B per i rossoneri: è finito nel mirino di Ibrahimovic un interessante difensore centrale

Il Milan è stato assoluto protagonista di questo calciomercato di gennaio. Acquisti di spessore, per il presente e per il futuro, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra per raggiungere l’obiettivo più importante per la società: il quarto posto e quindi la qualificazione in Champions League. Joao Felix e Santiago Gimenez hanno alzato il livello dell’attacco, ma anche Walker, Bondo e Sottil portano qualcosa in più alla squadra. Sicuramente più soluzioni per Conceicao, che finora ha dovuto allenare un gruppo con grosse lacune.

L’acquisto più sorprendente è stato quello di Riccardo Sottil, preso nell’ultima ora di mercato dalla Fiorentina: è il segnale inequivocabile che a Casa Milan c’è finalmente maggior attenzione verso il mercato dei giocatori italiani, utili per dare più identità alla squadra ma anche per risolvere il problema liste. Infatti il primo obiettivo per giugno è Samuele Ricci del Torino e si parla molto anche di Lorenzo Lucca dell’Udinese da affiancare a Gimenez. A questi potrebbero aggiungersi anche altri giocatori italiani che, da qui ai prossimi mesi, possono diventare dei seri obiettivi, alcuni provenienti anche dalla Serie B.

Dal Pisa al Milan, colpo in difesa

Nel campionato cadetto, si sta mettendo in grande luce il Pisa allenato da Filippo Inzaghi, una certezza assoluta quando si tratta di promozioni. E infatti i neroblu sono in lotta per andare in Serie A. La squadra ha dei valori tecnici molto importanti: un buon gruppo di italiani al quale sono stati affiancati acquisti molto interessanti provenienti da altri paesi, con una particolare attenzione al nord Europa.

Fra gli italiani, c’è un giocatore che sta attirando l’interesse di molte squadre italiane, Milan compreso: si tratta di Simone Canestrelli, difensore centrale, classe 2000 con un passato all’Empoli (nel quale è cresciuto) e al Como. Al Pisa però sta trovando grande continuità di rendimento e sta aiutando non poco la squadra in questa clamorosa scalata verso la Serie A. Il suo nome, come detto, è finito sul taccuino di diversi club importanti e anche il Milan lo sta seguendo con attenzione.

In questo processo di italianizzazione, Canestrelli (che ha una valutazione di circa 7 milioni) potrebbe essere un’ottima pedina, anche perché in difesa i rossoneri hanno bisogno di rinforzi di qualità e di quantità. A giugno, poi, potrebbero esserci altri addii e quindi la necessità di nuovi arrivi: il difensore del Pisa è uno di quelli che potrebbe fare al caso dei rossoneri come terzo o quarto centrale.