Caos Calabria, tifosi furiosi: “Situazioni spiacevoli”, cosa è successo

Nuovo caos per Davide Calabria dopo le dichiarazioni di oggi in conferenza stampa: le sue parole hanno fatto arrabbiare i tifosi

Nelle ultime ore del calciomercato invernale, il Milan, un po’ a sorpresa, ha ceduto Davide Calabria a cinque mesi dalla scadenza del contratto. Una decisione dolorosa quella del terzino, che ha vestito la maglia rossonera per 18 anni: era soltanto un bambino quando è entrato a far parte del settore giovanile, fino a ritrovarsi, anche grazie alla fiducia di Sinisa Mihajlovic, in prima squadra e capitano. Ha scelto il Bologna per il prosieguo della sua carriera ma per adesso con un contratto breve: a giugno, poi, deciderà con più calma cosa fare.

Calma, sì, perché al Milan il clima si era fatto parecchio teso. Ancora tutti abbiamo negli occhi quanto accaduto al termine del match col Parma, con Sergio Conceicao che lo rincorre in campo per dirgli qualcosa: “Non voglio parlarne più” ha detto oggi durante la conferenza stampa di presentazione. E, nell’occasione, ha aggiunto altre dichiarazioni in merito alla sua scelta di lasciare il Milan che, in queste ore, sta facendo infuriare i tifosi sui social, mai troppo gentili con Calabria.

Calabria e l’addio al Milan: “Create situazioni spiacevoli”

Il rapporto fra Calabria e i tifosi rossoneri non è mai stato dei migliori. Nonostante il suo legame profondo con il Milan, i sostenitori non hanno mai visto in lui una vera e propria bandiera, probabilmente a causa di un forte pregiudizio. Davide non è mai stato un campione e lui ne è consapevole, ma per la maglia rossonera ha sempre dato tutto, fra alti e bassi come succede a chiunque. Le parole di oggi in conferenza stampa non fanno altro che alimentare questo astio fra le parti.

“Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli“, ha detto Calabria, confermando quindi che l’aria a Milanello per lui si era fatta troppo pesante per restare altri cinque mesi. Sembra piuttosto chiaro, e non solo per la lite dopo il Parma, che il rapporto con Conceicao non era dei migliori, e per questo ha preferito andarsene via in anticipo. Queste parole non sono state prese bene dai tifosi, che in questi minuti su X e Instagram stanno commentando in maniera molto dura. Un altro capitolo, purtroppo, di un rapporto che non è mai decollato e che sembra destinato ad incrinarsi sempre di più.