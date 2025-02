Contatto col Real Madrid, il Milan è ad un passo dall’accordo

I rossoneri stanno provando ad accordarsi con il Real Madrid per un importante svolta: può succedere già a giugno, i dettagli

Il Milan sta preparando per lo spareggio di Champions League. La delusione per la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, che costringe i rossoneri a giocare queste due partite in più, è ancora difficile da digerire ma il mercato e le prove contro Roma ed Empoli hanno aiutato la squadra a voltare pagina. Il Feyenoord è un ostacolo da non sottovalutare ma i rossoneri, grazie anche agli acquisti di gennaio, sono più forti e devono provare ad archiviare la pratica già nella partita di Rotterdam.

Non sarà semplice anche perché domani ci saranno diverse assenze fra infortuni, squalifiche e giocatori fuori lista. Conceicao deve fare a meno di due giocatori che, ad oggi, sono considerati gli equilibratori tattici. Yunus Musah, espulso contro la Dinamo Zagabria e quindi squalificato, e Alex Jimenez, che non è in lista B per questioni di natura burocratica. Lo spagnolo è una delle poche note liete di questa stagione: da Milan-Genoa in poi è entrato in pianta stabile in prima squadra e ha trovato sempre più spazio, con Fonseca prima e con Conceicao poi.

Milan e Real Madrid cercano l’accordo

Alex Jimenez è stato acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid la scorsa estate per cinque milioni. Ora il suo cartellino è tutto del Milan, ma c’è un pericolo: i Blancos hanno infatti conservato una clausola di recompra (la cifra ufficiale non è mai stata svelata ma fonti spagnole parlano di una cifra intorno ai 10 milioni).

L’opzione scatta dall’estate prossima e per due anni, dopodiché si annullerà. Il Milan è al lavoro, dal punto di vista diplomatico, per arrivare ad un accordo con il Real Madrid per evitare la recompra almeno per il prossimo anno. I rossoneri hanno un punto a favore: il club spagnolo è una squadra fortissima e con tanti campioni, Alex Jimenez potrebbe non essergli utile.

Lo stesso vale anche per Nico Paz, passato al Como a titolo definitivo ma con la stessa modalità. Entrambi sono giocatori di altissimo livello e con prospettive enormi, ma al Real Madrid non troverebbero lo spazio che meritano. La speranza è che in estate il Milan provi ad accordarsi con Florentino Perez, col quale c’è da sempre un ottimo rapporto, per eliminare del tutto questa clausola e dormire sonni tranquilli.