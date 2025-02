Il Milan ribalta la difesa: il nuovo centrale arriva dalla Serie A

Nome nuovo per la difesa del Milan con i rossoneri che guardano con attenzione in casa di una rivale di Serie A per sistemare la propria rosa.

Il successo in casa dell’Empoli ha rappresentato un buon viatico in casa Milan in vista della partita di Champions League che metterà i rossoneri di fronte al Feyenoord.

La doppia sfida contro gli olandesi determinerà quale delle due squadre avrà l’opportunità di giocare gli ottavi di finale della competizione europea, garantendo un’ingente entrata economica nelle casse del club. Il risultato degli spareggi di Champions League influirà in maniera netta anche su quello che sarà il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione. In caso di passaggio del turno il club avrà a disposizione una somma considerevole da investire per rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: i rossoneri ci provano con la rivale

Il nome nuovo per il mercato del Milan arriva dalla Serie A. Il club meneghino è infatti sulle tracce di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che sta facendo molto bene con la squadra allenata da Marco Baroni, attirando le attenzioni di diverse big, italiane e non.

Classe 2000, Mario Gila si sta imponendo come uno dei migliori difensori della Serie A in questa stagione e potrebbe cambiare aria nel caso in cui la Lazio non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il centrale spagnolo ha la volontà di misurarsi nella massima competizione continentale ed il risultato finale della classifica di Serie A sarà quindi determinante per capire il destino dell’ex Real Madrid.

Oltre al Milan, anche Inter e Juventus seguono da vicino l’evoluzione del centrale dei biancocelesti che viene valutato da Claudio Lotito circa 35 milioni di euro. Una somma considerevole per il difensore che piace anche all’estero, in particolare in Spagna, con il Milan che potrebbe valutare di inserire almeno una contropartita tecnica per cercare di abbassare le richieste dei capitolini.

L’idea del Milan è quella di cedere un centrale tra Tomori e Thiaw per cercare di avere a disposizione una somma da investire sul mercato e portare in rossonero un difensore che possa sistemare un reparto che finora ha fatto fatica a trovare la coppia sulla quale puntare. Sia per l’inglese che per il tedesco il Milan chiede una somma intorno ai 25 milioni di euro con il club che investirebbe la cifra per cercare di assicurarsi Mario Gila.