Il Tottenham affonda in casa Milan, tifosi rossoneri preoccupati

Il club londinese è pronto a tornare alla carica per acquistare il calciatore dei rossoneri: il punto della situazione in vista dell’estate

Ormai da qualche giorno è andato in archivio un calciomercato di gennaio davvero intenso. Il Milan è riuscito a regalarsi dei colpi importanti, mettendo le mani su giocatori come Santi Gimenez e Joao Felix, senza dimenticare Kyle Walker. I tre sembrano destinati a recitare un ruolo importante da qui al termine della stagione, ma il Diavolo ha accolto anche Bondo e Sottil, che torneranno certamente utili.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, alla fine hanno detto addio al Diavolo, oltre a Fode Ballo-Toure, che ha rescisso il contratto, anche Noah Okafor, Ismael Bennacer, Alvaro Morata e Davide Calabria. Durante il mese di gennaio, però, sono stati diversi i calciatori che avrebbero potuto fare le valigie. Le attenzioni fino alla fine sono state poste sui difensori. Prima Fikayo Tomori, poi Pavlovic e poi ancora una volta il centrale inglese hanno rischiato di dire addio al Milan.

Non solo Tomori, il Tottenham sulle tracce del giocatore del Milan

Il Diavolo li ha di fatto messi alla porta, per incassare una cifra sui 25 milioni di euro, ma entrambi hanno detto no: Pavlovic ha detto no al Fenerbahce; Tomori sia alla Juventus che al Tottenham. Proprio gli inglesi potrebbero tornare alla carica per il giocatore britannico, ma non è l’unico che piace in casa rossonera. Gli Spurs, infatti, stanno seguendo con attenzione anche il centrocampista.

Stiamo facendo riferimento a Yunus Musah. Il calciatore, arrivato due estati fa dal Valencia, sta giocando parecchio, ricoprendo, di fatto, un ruolo di jolly. Con Sergio Conceicao, più di chiunque altro allenatore, sta trovando continuità. Una buona notizia per la dirigenza rossonera che ha sempre creduto in lui, tanto da rifiutare in estate il corteggiamento da parte del Napoli. Era Antonio Conte a volerlo. Musah è stato dichiarato incedibile nonostante fosse reduce da una stagione complicata. Ora su di lui ci sarebbero gli occhi della Premier League, a testimonianza che il vento è cambiato.

In mediana, in casa Milan, comunque, qualcosa appare destinata a cambiare. Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono certamente dei punti fermi, al pari di Musah. Non dovrebbe, inoltre, muoversi nemmeno Bondo. L’unico a rischiare l’addio. è dunque Ruben Loftus-Cheek.