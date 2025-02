Leclerc già trema, Hamilton preoccupa il monegasco

Il sette volte iridato di F1 vuole essere grande protagonista con la Ferrari: punta a battere tutti, a partire dal compagno Leclerc.

C’è grande curiosità di vedere cosa riuscirà a fare la Ferrari nel 2025 con due piloti come Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La line-up è di altissimo livello, ma serve una macchina all’altezza per lottare per il titolo mondiale.

Le aspettative sono elevatissime e i piloti sono pronti a dare il loro massimo per portare il Cavallino Rampante in trionfo in F1. Tanto dipenderà dal lavoro fatto a Maranello sulla monoposto 2025, che Frederic Vasseur ha annunciato essere rivista al 99% rispetto a quella 2024.

Nella seconda metà della scorsa stagione c’era stata una buona crescita del team italiano, ma per la prossima si è deciso di intervenire pesantemente. Nel test pre-campionato in Bahrain (26-28 febbraio) inizieremo a farci un’idea sui valori presenti nella griglia della Formula 1. Come ogni anno, qualcuno cercherà di nascondere il proprio vero potenziale, e probabilmente servirà attendere le prime gare per avere un quadro completo.

Ferrari F1, Lewis Hamilton all’attacco nel 2025

Hamilton in queste settimane si è completamente immerso nel mondo Ferrari. Dopo la visita a Maranello, ha girato prima a Fiorano e poi anche a Barcellona. In Catalogna ha avuto l’opportunità di guidare la SF-24 per testare le gomme Pirelli 2026.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il programma per Lewis è stato intenso e gli ha permesso di allenarsi bene per la nuova stagione, oltre che di conoscere ingegneri, meccanici e metodi di lavoro diversi da quelli a cui era abituato in Mercedes. Dopo dodici anni in un team, ci sono tanti cambiamenti da affrontare e ai quali doversi adattare.

Hamilton è in ottima forma, ha girato in pista con continuità dal 20 gennaio e non vede l’ora di confrontarsi con Leclerc e gli altri piloti della F1 in Bahrain. Guidando la SF-23 e la SF-24 ha avuto buone sensazioni. La Gazzetta dello Sport scrive che il pilota inglese sembra essersi trovato meglio rispetto alle Mercedes guidate nelle ultime stagioni. Ora c’è attesa di vederlo al volante della SF-25, cosa che accadrà nel primo “shakedown” a Fiorano nel giorno della presentazione del team.

Ovviamente, c’è anche il lavoro al simulatore sul quale lui e Leclerc si stanno già impegnando. Però ogni pilota vuole correre soprattutto sull’asfalto. Vedremo cosa succederà nel momento di fare sul serio.