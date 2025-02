Milan, via Thiaw a giugno: il sostituto arriva dalla Serie A

Uno dei giocatori che potrebbe salutare il Milan al termine della stagione in corso è Malick Thiaw con il Milan che guarda in Serie A per cercare il suo sostituto.

Impegnato nella preparazione della sfida contro il Feyenoord, valida per l’andata degli spareggi di Champions League, il Milan è già con la testa al mercato della prossima estate quando potrebbe cambiare ancora una volta molto all’interno della propria rosa.

La sessione di trattative invernale ha portato diversi cambiamenti nell’organico del Milan con la dirigenza che, insoddisfatta dei risultati finora conseguiti, ha deciso di rivoluzionare la rosa tra acquisti e cessioni. Cambiamenti che con ogni probabilità proseguiranno anche in vista della prossima estate con diversi giocatori che sembrano essere sul piede di partenza. Uno di questi è Malick Thiaw con il difensore tedesco che ha mercato in particolare all’estero e che potrebbe portare ai rossoneri una somma di denaro da reinvestire per migliorare il resto della rosa.

Calciomercato Milan, Thiaw saluta: sostituto dalla Serie A

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Malick Thiaw, il Milan guarderebbe in Serie A per trovare un nuovo centrale. Piace molto, in questo senso, Saul Coco del Torino che sta vivendo una buona stagione agli ordini di Paolo Vanoli.

Classe 1999, il difensore spagnolo è arrivato in granata durante la scorsa estate e si sta mettendo in mostra come uno dei difensori centrali più interessanti del nostro campionato. Senza la qualificazione ad una coppa europea, il Torino potrebbe decidere di cedere il suo difensore con i rossoneri che dovranno guardarsi dalla concorrenza dell’Inter. Simone Inzaghi ha infatti inserito il giocatore nella lista dei desideri in vista della prossima stagione.

Il Milan potrebbe parlare di Saul Coco con il Torino in occasione della trattativa per Samuele Ricci. Il centrocampista italiano piace da tempo ai rossoneri che sembrano aver già impostato l’affare per la prossima estate anche se, pure in questo caso, ci sarà da fare i conti con l’Inter, interessata alla mezzala della nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Il costo del cartellino di Saul Coco si aggira intorno ai 15 milioni di euro anche se molto dipenderà da quello che sarà il prosieguo della stagione dell’ex Las Palmas. Nel caso in cui dovesse proseguire a fare bene, attirando le attenzioni di altre big, il suo valore potrebbe crescere con Urbano Cairo pronto a monetizzare il più possibile dalla sua partenza.