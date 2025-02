Torna al Milan dopo 11 anni, colpo a sorpresa per i rossoneri

Un ex rossonero potrebbe fare ritorno a Milano dopo tante stagioni trascorse altrove: ecco di chi si tratta.

Il recente calciomercato invernale ha portato a Milanello alcuni nomi importanti per rinforzare la squadra affidata a Sergio Conceicao. Kyle Walker e Santiago Gimenez sono arrivati a titolo definitivo, mentre Joao Felix in prestito secco. Tutti giocatori che hanno già fatto intravedere quanto possono incidere.

Qualche nome importante potrebbe arrivare anche in estate, soprattutto se il Milan riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League. Purtroppo, il percorso in campionato è stato altalenante e oggi i rossoneri si ritrovano al settimo posto della classifica con 7 punti di distanza dal quarto. Serve costanza di vittorie per rimontare e raggiungere l’obiettivo stagionale.

Milan, via Calabria: un ex può sostituirlo in lista Vivaio

Nell’ultima finestra invernale del calciomercato il Milan ha ceduto Davide Calabria ed è rimasto con il solo Matteo Gabbia come giocatore presente nella lista Over 22 formati nel club. In estate non è escluso che possa aggiungersi qualcun altro.

Tra gennaio e inizio febbraio ci sono stati rumors inerenti un possibile ritorno in rossonero di Bryan Cristante. Il 29enne centrocampista è fuori dai piani futuri della Roma, che ha cercato di cederlo e non ci è riuscita. Ha un contratto che scade a giugno 2027 e uno stipendio di circa 2,8 milioni di euro netti annui più bonus.

Il giocatore è stato offerto al Milan, alla Fiorentina e ad altre società, però il trasferimento non si è concretizzato. Da non escludere che dei dialoghi possano riprendere verso fine stagione. Cristante è un giocatore esperto e che potrebbe fare comodo a più squadre.

Il Milan lo potrebbe inserire nella lista dei calciatori over 22 formati nel club, dato che dal 2009 al 2013 ha militato nel settore giovanile rossonero. Ha anche collezionato un totale di 5 presenze e un gol con la maglia della Prima Squadra. Il gol lo segnò il 6 gennaio 2014 nella partita di Serie A vinta 3-0 contro l’Atalanta a San Siro. In quell’occasione venne schierato titolare dall’allenatore Massimiliano Allegri, che in quella giornata festeggiò la 100esima vittoria nel massimo campionato italiano.

Nel successivo mercato estivo Cristante fu venduto per circa 6 milioni di euro al Benfica, cifra che il Milan investì per comprare Giacomo Bonaventura dall’Atalanta. In Portogallo 20 presenze e un gol, poi il ritorno in Italia a gennaio 2016 per giocare nel Palermo. Successivamente ha militato nel Pescara e nell’Atalanta. In maglia nerazzurra ha fatto molto bene (15 gol e 6 assist in 59 presenze), poi la Roma lo ha comprato investendo oltre 20 milioni tra prestito oneroso, riscatto e bonus.