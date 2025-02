Tutto finito con Leao: destinazione ormai scelta

Il Milan e Leao pronti a dirsi addio al club rossonero: nuova squadra già scelto, la dirigenza è pronta ad andare all’assalto

Il successo sull’Empoli ha mosso la classifica rossonera, che fino a questo momento – in campionato – non ha sorriso alla squadra di Sergio Conceicao. L’approdo dell’ex Porto al posto del connazionale Fonseca sembra, tuttavia, aver smosso qualcosa dei giocatori del Milan.

Un Milan che nella sessione invernale di calciomercato è stato il grande protagonista. Tra entrate ed uscite, il ‘Diavolo’ ha cambiato pelle nella speranza di risalire al vertice e qualificarsi quantomeno per la prossima Champions League. Gimenez, Walker, Joao Felix, Bondo e Sottil tra gli acquisti. Ma anche cessioni: su tutte quelle di Calabria finito al Bologna e Bennacer, che ha voluto a tutti i costi la firma con l’Olympique Marsiglia.

Un nome che in vista dell’immediato futuro potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta per il capitolo cessioni è quello di Rafael Leao. Il classe ’99 non sta vivendo propriamente la sua miglior stagione in maglia rossonera e le voci che lo vorrebbero puntare ad una nuova avventura lontano dall’Italia si moltiplicano con il passare delle settimane. A tal proposito, Leao avrebbe già scelto la sua prossima destinazione.

Milan-Leao, addio: bomba dalla Spagna

‘Fichajes.net’ torna ad analizzare il futuro di Rafael Leao che, come ventilato da mesi, potrebbe essere molto lontano dal Milan. Il club rossonero, a maggior ragione dopo l’arrivo di Joao Felix, potrebbe lasciar partire l’attaccante lusitano ma solo a determinate condizioni.

Nel contratto che lega Leao al Milan è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro: la dirigenza di Via Aldo Rossi proverà ad imporre quella cifra al club che vorrà puntare sull’ex Lille. In tal senso, il club che sembra destinato a prendersi Leao è il Barcellona. La società di Laporta non vive una situazione rosea e serena dal punto di vista economico: è così da anni.

Nonostante ciò vi sarebbe fiducia nel discutere col Milan una cifra che possa permettere ai blaugrana di accogliere Leao, durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Lo stesso giocatore, che al momento è concentrato sul finire nel migliore dei modi la stagione con la squadra di Conceicao, sembrerebbe attratto all’idea di approdare nella Liga e mettersi alla prova da protagonista con la maglia del Barcellona.

Uno scenario che sta prendendo forma e con il passare delle settimane da semplice suggestione di mercato potrebbe tramutarsi in qualcosa di più. Staremo a vedere. Intanto il numero 10 rossonero dopo il gol contro l’Empoli è arrivato a quota 9 reti stagionali, con 7 assist in 32 presenze complessive tra campionato e coppe.