Accordo con Galliani, se il Monza si dovesse salvare lascerà il Milan per i biancorossi

Il club brianzolo pianifica un grande colpo dal Milan, in vista della prossima campagna acquisti: servirà prima la salvezza, c’è già l’accordo

Non c’è dubbio che quella del Monza, quest’anno, sia una stagione complicata. Dall’esonero di Alessandro Nesta all’approdo di Bocchetti in panchina fino ad una classifica che – al momento – fa tremare i tifosi biancorossi. Lo spettro di un ritorno in Serie B si fa sempre più minaccioso.

D’altronde 13 punti in 24 gare disputate sono davvero pochissimi: un trend che, se dovesse continuare, potrebbe davvero portare al più amaro degli epiloghi. Nel frattempo, però, l’amministratore delegato e vicepresidente vicario Adriano Galliani si sta già muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Molto, però, dipenderà dalla categoria. Non è un mistero che i rapporti con il Milan siano rimasti eccellenti: un legame che va oltre ogni cosa, dopo una vita intera passata a tifare i colori rossoneri, alzando coppe su coppe al fianco di Silvio Berlusconi.

Il Milan, d’altro canto, ha fatto tantissimo nell’ultima sessione di calciomercato. Un gennaio scoppiettante che ha ribaltato come un calzino la rosa di Sergio Conceicao. Ed i cambiamenti non finiranno qui. Al di là dell’investimento su Gimenez andranno messe in cantiere non poche cessioni in vista della prossima estate. Proprio così. Fare cassa e spazio all’ingresso di nuovi calciatori. Le voci sull’addio di Leao e la contemporanea potenziale conferma di Joao Felix dicono già tanto.

Dal Milan al Monza: capolavoro di Galliani

Monza e Milan potrebbero sedersi al tavolo delle trattative durante il prossimo calciomercato estivo. I biancorossi, in realtà, sembrerebbero aver già ‘bloccato’ un gioiello del ‘Diavolo’ che potrebbe arrivare alla corte di Bocchetti nella stagione 2025/26.

Si parla di Davide Bartesaghi, terzino sinistro di appena 19 anni che vedrà scadere il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi nell’estate 2026. Non è escluso, dunque, che il giovane talento possa dire addio: d’altronde, al Monza piace tantissimo. Tant’è che Galliani avrebbe già strappato un accordo verbale per cui se il Monza dovesse riuscire nell’impresa di salvarsi in campionato, rimanendo in Serie A pure nella prossima stagione, allora il passaggio di Bartesaghi dal Milan ai brianzoli sarebbe quasi scontato.

Bisognerà però comprendere se alla fine il Monza riuscirà a salvarsi, se le prospettive per il club possano essere positive e quindi in grado di accogliere il ragazzo, pronto a giocare con maggiore continuità. Bartesaghi, in quella che a questo punto potrebbe essere la sua utima stagione in maglia rossonera, ha collezionato fino a questo momento 25 presenze con 1 assist vincente all’attivo.