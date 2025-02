Colpo di scena Joao Felix: tifosi disperati

Svolta clamorosa sul futuro di Joao Felix, colpo di scena incredibile: i tifosi non riescono ad accettarlo

Tra i tifosi del Milan e Joao Felix è già scoppiato l’amore. Sono bastati pochi minuti in campo, poche giocate luminose per trasformare l’ex talento del Chelsea in uno degli idoli del pubblico di fede rossonera. Grande protagonista in Coppa Italia contro la Roma, autore di ottime giocate a Empoli, Felix è riuscito a mettere in mostra subito il suo talento. Un talento che i tifosi vorrebbero tenere stretto anche in estate, anche se le difficoltà non mancano.

Pagato solo pochi anni fa oltre 120 milioni dall’Atletico Madrid per strapparlo al Benfica, un prezzo ampiamente fuori mercato, il talento classe 1999 non è riuscito a confermarsi ad altissimo livello in giro per l’Europa, disputando nelle ultime stagioni, tra Liga e Premier, partite molto buone e altre molto opache.

Il rischio che al Milan possa accadere lo stesso c’è, e anche per questo il club ha accettato di portarlo a casa in inverno solo in prestito, per poterlo valutare da vicino e pianificare con calma un eventuale riscatto. Il problema è che riuscire a convincere il Chelsea non sarà semplicissimo. E anche se i tifosi ci sperano, servirà una strategia molto astuta per poter strappare il portoghese al club di Londra a un costo accessibile anche per una società attenta ai bilanci come quella rossonera.

Joao Felix, cosa può succedere in estate: i tifosi restano con il fiato sospeso

Due partite sono bastate a far innamorare il popolo rossonero, ma in un certo senso anche a convincere la dirigenza del Milan che forse l’azzardo si è rivelato corretto. Joao Felix ha dimostrato fin da subito di essersi calato nella realtà milanista. Ed era quello il più grande punto interrogativo, visto che sul suo talento in pochi avevano dubbi.

Anche per questo motivo, i vertici del club sembrerebbero aver già deciso di mettersi al lavoro per un riscatto in tempi brevi. La sensazione è che al Milan tutti vogliano provarci, da Ibrahimovic a Moncada, e che anzi si stia addirittura già studiando una strategia per abbassare il prezzo del cartellino e gettare le basi per un affare super da confermare durante il prossimo mercato estivo.

Lo ha confermato lo stesso dt Moncada ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Coppa Italia con la Roma: “Il riscatto di Felix dipende da no, da lui. C’è sempre una possibilità, vedremo cosa accadrà“.

Parole che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, visto e considerato che, se davvero dipende anche dalla volontà del club rossonero, il riscatto potrebbe essere cosa già fatta. Considerando però che Felix è costato al Chelsea più di 50 milioni solo pochi mesi fa, difficilmente la cessione potrebbe arrivare per meno di 40 milioni. E che il Milan sia disposto a spendere tanto non è assolutamente preventivabile.

Insomma, il quadro è, da una parte, piuttosto chiaro, ma dall’altra anche di difficile interpretazione. Sarà solo il tempo a dirci se davvero il club avrà intenzione di investire, e quanto, su un talento cristallino ma altalenante come Felix. E al momento l’ipotesi più verosimile è che la sua permanenza possa essere legata a un nuovo prestito, magari con diritto di riscatto fissato a una somma più bassa, non superiore ai 30 milioni di euro.