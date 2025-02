Lascia il Milan per il Genoa, si chiude ora e si ufficializza a luglio

A giugno scade il contratto e il Milan non lo rinnoverà: nel suo futuro potrebbe esserci il Genoa, trattativa in corso

Al termine del calciomercato di gennaio, per il Milan è iniziata una nuova stagione. I rossoneri devono provare a mettersi alle spalle quanto accaduto fino ad ora e ripartire il meglio possibile. Ora, con i nuovi acquisti, si può. Joao Felix, Gimenez e Walker hanno portato grande entusiasmo, ma anche Sottil e Bondo potranno recitare la loro parte importante in questi ultimi mesi di campionato. La società spera di aver dato la scossa giusta a tutto l’ambiente per arrivare all’obiettivo numero uno di RedBird: raggiungere il quarto posto almeno e quindi la Champions League, il traguardo più importante di tutti per il club.

Attenzione massima sul campo quindi, senza però dimenticare la programmazione per la prossima estate. In attesa di capire se ci saranno dei cambiamenti nel management (molto dipenderà dal piazzamento finale della squadra), ci sono però delle decisioni già prese: dopo aver mandato via Davide Calabria, in scadenza a giugno, cioè uno dei pochi rimasti dello Scudetto del 2022, presto sarà addio anche per Alessandro Florenzi, anche lui in scadenza dopo un anno fermo per infortunio.

Dal Milan al Genoa, futuro deciso

Florenzi si è gravemente infortunato in estate durante la tournée in America e non ha potuto aiutare la squadra in campo. Lo ha fatto, invece, nello spogliatoio, con la presenza fissa in ogni partita da supporto (era anche a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana). Insomma, l’ex Roma è stato ed è ancora un giocatore molto importante per il gruppo ma è chiaro che siamo arrivati alla fine del percorso. In scadenza di contratto a giugno, non resterà e sarà un altro elemento dello Scudetto andato via.

Il terzino si sta guardando intorno per capire dove continuare la sua carriera. Star fuori per un anno intero è molto complicato e lui sembra fermamente convinto di voler ripartire, magari ancora in Serie A. Il suo futuro potrebbe essere al Genoa, squadra che gli permetterebbe di essere ancora protagonista e di ritrovare continuità. Il prossimo marzo compirà 34 anni, risollevarsi da un grave infortunio non sarà semplice ma Florenzi sa come si fa visto che in carriera di problemi simili ne ha avuti parecchi ma si è sempre rialzato.

E adesso è pronto a farlo ancora: non sarà più al Milan, ma altrove sicuramente sì. Oltre al Genoa, potrebbero interessarsi a lui anche altre squadre: Monza, Como e Fiorentina sono opzioni da non escludere. Al momento, invece, sembra poco probabile un’esperienza all’estero.