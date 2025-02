Nuovo affare col Real Madrid: dice addio al Milan

Il Real Madrid guarda con interesse in casa Milan in vista della prossima stagione per portare in Spagna un big della rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire un’altra operazione di mercato tra le parti in vista della prossima estate.

I campioni d’Europa in carica guardano con attenzione in casa Milan per cercare di sistemare la propria rosa e, al termine della stagione in corso, ci sarà con ogni probabilità un incontro tra le parti per provare a chiudere una nuova operazione. Il Real Madrid sta passando un momento non semplice dal punto di vista degli infortuni con gli spagnoli che hanno intenzione di rinforzare il proprio pacchetto arretrato con almeno due colpi di livello internazionale. Uno di questi potrebbe arrivare dal Milan con un difensore che si sta mettendo in mostra in questo ultimo periodo a suon di ottime prestazioni.

Calciomercato, il Real Madrid punta un big del Milan

Il Real Madrid starebbe pensando a Strahinja Pavlovic in vista della prossima stagione. Il centrale classe 2001 è riuscito a riconquistare il posto da titolare agli ordini di Sergio Conceicao ed è finito nel mirino di diverse big europee in ottica estiva.

Carlo Ancelotti avrebbe fatto il nome del centrale rossonero alla dirigenza del Real Madrid per provare a sistemare un reparto che in questa stagione sta facendo fatica sia a livello di prestazioni che per via degli infortuni. Il giocatore serbo, arrivato in estate per una somma intorno ai 18 milioni di euro, sta diventando un punto fermo del Milan che lo venderebbe solamente per una somma superiore ai 30 milioni.

Dopo un inizio di stagione da titolare agli ordini di Paulo Fonseca, il classe 2001 ha progressivamente perso posti nelle gerarchie difensive rossonere lasciando spazio prima a Gabbia poi anche a Thiaw. Con l’arrivo di Sergio Conceicao le cose sono cambiate con Pavlovic che è diventato un punto fermo della squadra inanellando una serie di prestazioni di ottimo livello.

Considerata la situazione attuale appare difficile che il Milan possa decidere di privarsi di quello che appare il miglior difensore a disposizione di Conceicao in questo momento. Un’offerta da circa 35 milioni di euro da parte del Real Madrid però potrebbe cambiare le carte in tavola con il club meneghino che avrebbe a disposizione una somma da poter reinvestire per il miglioramento del resto della rosa.