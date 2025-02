Ibra prenota il nuovo colpo: altro scippo dopo Gimenez

Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo colpo, ancora dall’Olanda, ancora dal Feyenoord: il punto della situazione

Il ko contro il Feyenoord ha fatto davvero tanto male. Ancora una volta si è pensato che il Milan si fosse messo alle spalle il periodo complicato. Sembrava poter guardare al futuro con ottimismo, ma così non è stato. A Rotterdam è arrivata l’ennesima doccia gelata.

Una doccia gelata, dalla quale chiaramente servirà ripartire. Sabato si ritorna in campo e bisogna battere il Verona per provare ad iniziare ad accorciare sulle squadre che ci sono davanti. Il calendario può finalmente dare una mano e non è dunque ammesso sbagliare. Non lo sarà nemmeno contro il Feyenoord a San Siro, martedì prossimo. Lì il Milan dovrà fare il Milan, mostrando il proprio miglior abito, per ribaltare l’uno a zero dell’andata.

E’ troppo presto per pensare alla prossima stagione. Il Diavolo è in corsa ovunque: in campionato c’è da raggiungere il difficile obiettivo dei primi quattro posti. La Coppa Italia, invece, può permettere ai rossoneri di alzare un nuovo trofeo, dopo aver vinto la Supercoppa Italia. E’ un traguardo importante, anche perché permetterebbe al Milan di incassare altri soldi, considerando la partecipazione alla nuova Supercoppa. In Champions League, invece, si deve provare andare avanti il più possibile, ma contro il Feyenoord non ci sono scuse.

Milan, nuovo colpo dal Feyenoord: ha stregato Ibrahimovic

Proprio dal Feyenoord potrebbe arrivare il nuovo colpo del Milan. Con il club di Rotterdam qualche giorno si è chiuso uno degli affari più importanti dell’era recente del Diavolo. I rossoneri, come è noto, si sono assicurati Santi Gimenez. Il centravanti della Nazionale messicana è stato acquistato per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, compresi i bonus.

Tanti soldi, ma il numero sette ha subito dato prova di poter essere decisivo. Con l’Empoli ha segnato il gol del 2 a 0, deludendo poi con il Feyenoord. Ma un passio a vuoto contro i suoi ex compagni può starci. A brillare così è stato Igor Paixao, che ha fatto letteralmente girare la testa ai rossoneri. E’ stato lui l’autore del gol che ha deciso la partita, salendo così a otto reti stagionali, ai quali bisogna aggiungere ben quattordici assist. Non certo poco.

Sarà certamente il brasiliano classe 2000 il prossimo a lasciare Rotterdam e il Feyenoord punta ad un nuovo incasso importante. Ora a Paixao ci sta pensando anche il Milan, che deve però fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal. In una squadra con Sergio Conceicao ancora al comando, Paixao può essere uno degli esterni del 4-4-2, soprattutto se Saelemaekers dovesse essere acquistato dalla Roma