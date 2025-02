Milan, l’attesa è finita: finalmente l’affare è fatto 

E’ tutto pronto: ormai è questione di ore e poi il mondo rossonero potrà godersi la grande novità. Il punto della situazione

E’ tornato il sorriso in casa Milan. Il calciomercato invernale ha permesso al Diavolo di guardare al futuro con maggiore ottimismo. I nuovi acquisti d’altronde hanno subito fatto benissimo: Joao Felix si è preso San Siro, con le sue giocate e ha poi segnato il gol del 3 a 1 contro la Roma. Ad Empoli, invece, è stato Santi Gimenez a salire in cattedra: il nazionale messicano è stato protagonista in occasione dell’espulsione di Marianucci e poi della rete che ha fissato il risultato sul 2 a 0.

Il centravanti ha mandato in estasi un popolo intero, quello rossonero, che ha ormai abbracciano quello messicano. Il Milan si gode, inoltre, un Kyle Walker subito protagonista con la maglia rossonera. Il nazionale inglese ha giocato titolare dal derby e di fatto è diventato insostituibile. L’ex Manchester City ha, d’altronde, messo a disposizione della squadra tutte le sue caratteristiche di leadership, di carisma, ma ovviamente anche tecniche. Dopo Emerson Royal e Davide Calabria l’upgrade è davvero notevole per il Milan.

Un Milan, che con i suoi tifosi sogna in grande: Rafa Leao e Christian Pulisic in campo insieme a Joao Felix e Santi Gimenez può diventare sempre più realtà. Come detto, il quadrilatero magico appare come un sogno per i rossoneri, ma allo stesso tempo come un incubo per gli avversari.

Milan, una novità per la squadra: il 14 febbraio la presentazione

Sergio Conceicao, chiaramente, sceglierà a seconda della partita, sapendo che finalmente può disporre di una rosa davvero lunga. I tifosi ora sono in attesa di conoscere le qualità di Riccardo Sottil e di Bondo, ma il tecnico portoghese aspetta anche il rientro di Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe avvenire già nel weekend contro il Verona.

L’inglese è dunque è pronto a tornare ad indossare la maglia rossonera del Milan. Ma ben presto lui e i suoi compagni saranno chiamati a mettersi addosso altri colori. Sì, perché il 14 febbraio è in programma l’uscita della nuova del Milan, il quarto kit della stagione 2024/2025. In attesa della presentazione, la nuova maglia è già possibile acquistarla in pre-order, in versione Authentic in esclusiva sullo Store online ufficiale del Club