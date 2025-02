Colpo a zero, il Milan prende un tifoso rossonero per sistemare la difesa

Il Milan è pronto ad esaudire il suo sogno: i rossoneri sono pronti a prenderlo a costo zero per sistemare la difesa

Grande delusione in casa Milan per la sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord. I rossoneri, nell’andata dello spareggio di Champions League, hanno perso col risultato di uno a zero ma, soprattutto, sono stati protagonisti di una prestazione di livello molto basso, quasi come a Zagabria. Il solo gol di scarto però tiene in vita il Milan, che continua ad avere buone probabilità di passaggio del turno al ritorno fra una settimana a San Siro.

Sergio Conceicao si è detto fiducioso ma ha sottolineato i soliti problemi della squadra di atteggiamento, di aggressività e di mentalità. A questo però bisogna aggiungere anche problemi di natura tecnica e tattica con la squadra che non ha solide basi di gioco su cui fare affidamento. Ma è evidente che in estate il Milan dovrà intervenire in maniera massiccia, come fatto a gennaio, per sistemare la squadra. Fra gli obiettivi c’è sempre l’idea di acquistare un vice Theo Hernandez e l’uomo giusto, tifosissimo dei rossoneri, è stato individuato.

Idea Milan per la difesa

Il prossimo giugno scadrà il contratto di Tommaso Augello con il Cagliari. Reduce da ottime stagioni in Serie A per rendimento, il Milan potrebbe pensare a lui per risolvere il solito problema del vice Theo Hernandez, che persiste anche dopo il mercato di gennaio. Da sempre Augello ha ammesso anche pubblicamente di essere un grande tifoso del Milan, quindi accoglierebbe questa possibilità con grande entusiasmo e disponibilità.

Nel frattempo però il Milan deve capire cosa fare con Theo Hernandez. A giugno 2026 scade il contratto e, al momento, sembrano esserci frizioni sulla trattativa per il rinnovo. Nessun passo avanti, coi rossoneri che si stanno prendendo del tempo per riflettere in seguito alle pessime prestazioni del giocatore offerte in questa stagione. Infatti, nel mese di gennaio il Milan aveva accettato l’offerta del Como da quasi 50 milioni, decisivo è stato il no del giocatore.

Theo Hernandez che, con il rendimento così basso, sta perdendo sempre più posizioni nelle gerarchie dei migliori esterni al mondo. In Serie A, invece, continua ad offrire ottime prestazioni Federico Dimarco, nonostante qualità di base decisamente inferiori al francese: la differenza la fa il contesto, è chiaro, ma anche l’attitudine mentale e l’atteggiamento dell’esterno interista. Lo stesso Augello, alla Gazzetta dello Sport, ha ammesso: “Il più forte terzino della Serie A è Federico Dimarco. E lo dico da milanista. Ha piede e intraprendenza“.